Ferradas diz adeus ao comerciante Bado

Será sepultado na manhã desta segunda-feira (05), no cemitério de Ferradas, o comerciante Aribaldo Rodrigues, mais conhecido como Bado.

Aos 67 anos, ele estava com amigos numa manhã de futebol no domingo e sofreu um infarto fulminante.

Apaixonado por fotografia, atento às questões políticas e dono de uma conduta ética, Bado conduziu a família com zelo. Era casado com Tânia Lúcia e deixa os filhos Zem e Felipe Costa Rodrigues, além de um casal de netos.

Querido e bom caráter, deixa uma legião de amigos, admiradores, exemplo de batalha e alegria.