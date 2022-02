FESFSUS e UESC constroem parcerias para qualificação de profissionais e melhoria de serviço

A construção de futuras parcerias técnicas, acadêmicas e científicas entre a Fundação Estatal Saúde da Família (FESFSUS) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) foi debatida entre representações das duas entidades, visando a permanente qualificação dos colaboradores do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população do sul e baixo-sul do estado.

Participaram do encontro a enfermeira e representante do Conselho Curador da FESFSUS, Bárbara Vilas-Boas; a diretora-médica do Hospital Materno Infantil, Maria Esther Vilela; a coordenadora do Núcleo Estadual de Saúde Sul (SESAB), enfermeira Domilene Borges; o reitor da UESC, Alessandro Santana e o Pró-Reitor de Extensão, Neurivaldo Guzzi Filho. O próximo passo será a FESF apresentar uma Carta de Intenção de parceria com a universidade nas áreas de extensão, ensino e pesquisa, o que ocorrerá nos próximos dias.

Durante a visita, Bárbara Vilas-Boas entregou um documento assinado pelo diretor geral da FESFSUS, Ricardo Mendonça, destacando o caráter cooperativista que a fundação mantém com outros entes públicos em prol do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O que a fundação busca – explica Ricardo – é formar profissionais de saúde e gestores qualificados em diversas áreas para a formulação e consolidação de projetos que beneficiem a sociedade baiana.

*Visita Técnica de Professoras do Curso de Medicina*

Para além da reunião com os dirigentes da UESC, no Campus da Rodovia Jorge Amado, as diretoras do HMIJS receberam as professoras Rosângela Melo e Regiana Quinto de Souza, responsáveis pelos estágios do 5º e 6º ano do curso de Medicina da universidade, para conhecer as instalações do HMIJS e fortalecer outras parcerias. Na oportunidade foi proposta a assinatura de um Convênio entre as instituições, para formalizar o hospital como campo de prática dos alunos da UESC, nas especialidades de Obstetrícia, Neonatologia e Pediatria.

A diretora-geral do hospital, Aline Costa, destacou a importância destes encontros e das parcerias estabelecidas. “Estamos construindo caminhos de mão dupla. A UESC nos ajuda a qualificar nossos colaboradores e nós oferecemos qualificação prática aos seus alunos de medicina”, informou.