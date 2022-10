Festa de aniversário para Oduque no Rotary; ex-prefeito comemorou 99 anos

A noite de terça-feira, 18 de outubro, foi mais que especial para os associados do Rotary Club de Itabuna

Na data, foi realizada reunião repleta de presenças ilustres e se celebrou os 99 anos do associado mais antigo do clube, ninguém menos que José Oduque Teixeira, nobre pioneiro em nossa cidade. Companheiro mais antigo com quase 67 anos de serviços prestados ao Rotary Club de Itabuna, do qual foi presidente por três vezes, Oduque recebeu diversas homenagens, a começar por leitura de sua biografia, marcada por muita luta em busca de crescimento e desenvolvimento para Itabuna e sua gente. Em seguida, recebeu pin e a flâmula do ano rotário 2022-23 cujo tema é Imagine Rotary.

Uma placa foi entregue pelo presidente Cláudio Vitor em reconhecimento à trajetória na organização e por fazer o bem à comunidade ao longo deste período em que faz parte da família rotária. “Meu maior desejo é ver essa terra se agigantar, porque foi aqui que eu fui acolhido aos 16 anos de idade” foi a frase gravada na placa, de autoria do próprio aniversariante, escolhida para homenageá-lo. De acordo com o presidente 2022-23, ela transmite bem a visão futurista do sergipano que daqui fez o seu lar.

A homenagem seguiu através dos discursos de seus companheiros de clube. João Otávio Macêdo lembrou que o empresário progrediu com seus próprios esforços e destacou as várias atividades desempenhadas por ele aqui em Itabuna. “Foi prefeito da nossa cidade com uma administração ímpar, pautada na seriedade. No Rotary ingressou na década de 50 e foi um dos arautos da construção da Escola Rotary, batalhando muito para propiciar aquela escola. Um rotariano exemplar, assim como em todas as áreas em que atuou, uma figura ímpar e grande exemplo para nós. Nossos parabéns e votos de felicidade e de muita saúde. Seja feliz, você e sua família. Vida longa!”, estimou.

O escritor Antonio Nunes de Souza, voltando-se ao homenageado, seu querido contemporâneo, o definiu como um vencedor. “Oduque sempre honrou nossa cidade, nosso clube e todas as atividades que desempenhou. Um excelente comerciante, fez uma gestão séria e comprometida como prefeito na década de 70, que me lembro perfeitamente. Sou muito honrado em ser seu companheiro no clube e fico feliz em poder externar o carinho, afeto e admiração que tenho por você. Esse é o homem. Oduque, nós amamos você!”, declarou.

Em seu discurso de agradecimento, José Oduque se disse honrado por estar cercado por seus companheiros e ouvir referências singulares a seu respeito. “Nós sentimos a grandiosidade deste clube, em levar nosso conceito e nossa perspectiva de fazer o melhor para esta terra. Podemos esperar o sucesso e ele pode acontecer através do Rotary. Temos aqui dentro desta casa de rotarianos uma semente extraordinária que só pode produzir bons frutos da bondade e da seriedade. Eu cumpri o meu dever dentro do Rotary Club de Itabuna, tratei com amor, carinho e afeto esse trabalho junto aos companheiros. Muito obrigado!”, saudou a todos.