Festa de Bellas em novo formato este ano em Itabuna

Imagens da festa 2019 da Bellas

O dia 16 de dezembro próximo, uma quinta-feira, foi a data reservada pelo teatro Candinha Doria, em Itabuna, para a festa 2021 da Bellas. Será uma noite de homenagens, de acordo com este projeto inovador que a revista desenvolve há mais de 10 anos.

O principal destaque da festa é o prêmio Personalidade Bellas, que será entregue no palco do teatro, sob olhares da nata da sociedade regional, que formará uma selecionada plateia.

No foyer do teatro, o público será recepcionado com uma programação de música e buffet de alto nível. Cada pessoa homenageada ficará em um local confortável ao lado de seus convidados, gente da família, amigos, funcionários ou fornecedores.

A festa Personalidade Bellas , o retorno, já consta da agenda anual de representantes de diversos setores produtivos de Itabuna e Ilhéus, as duas principais cidades do sul da Bahia. Contagem regressiva, portanto, para o dia 16 de dezembro.