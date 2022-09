Festa do Beco do Fuxico: Caboco Alencar reabre o ABC da Noite

Por Daniel Thame

Depois de dois anos e meio fechado por conta da pandemia, o ABC da Noite, um dos pontos mais tradicionais de Itabuna, reabre suas portas neste sábado, dia 17, com a presença do Caboco Alencar e suas batidas de antologia, entre elas a de pitanga, de sabor inigualável, preparada especialmente para os “repetentes” do ABC da Noite e demais visitantes extemporâneos.

Localizado no Beco do Fuxico, referência da boêmia itabunense, o ABC da Noite é ponto de encontro de pessoas que se congraçam em torno de batidas cuja receita é mantida a sete chaves, embalados pela sabedoria do Caboco Alencar, que aos 90 anos de idade se mantem em plena forma.

Durante a pandemia, Alencar trabalhou em regime de ´batida office´, comercializando a produção em casa, o que em nada se compara com saborear a maravilha etílica no balcão ou na calçada do ABC da Noite, prédio tombado pelo Patrimônio Histórico de Itabuna, com todo o mobiliário e ´bebiliário´ incluídos.

A reabertura do ABC da Noite terá um show com Nonato Teles, nobilíssimo repetente do Caboco e cantor dos melhores. Por conta da expectativa criada em torno de tão aguardado momento, o Beco do Fuxico será fechado ao tráfego de veículos das 10:30 às 13:00, no trecho entre a rua Duque de Caxias e a avenida do Cinquentenário.