Festa Literária de Ilhéus tem edição especial; veja programação

Depois de quase dois anos longe de atividades presenciais, Editus – Editora da UESC, Academia de Letras de Ilhéus (ALI) e Secretaria Especial de Cultura daquela cidade planejam o retorno à praça pública. Com todos os cuidados e protocolos de segurança, será realizada a Festa Literária de Ilhéus – Edição Especial. Será no próximo dia 19 de novembro, das 9h às 20h, na Praça Pedro Matos (em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus). A ação, marcando as comemorações dos 25 anos da Editus e a reabertura da ALI, conta com o apoio da Fundação Pedro Calmon e TV Santa Cruz.

A Festa Literária de Ilhéus (FLI) integra dois grandes eventos literários já consagrados na região: a Feira do Livro da UESC e o FLIOS – Festival Literário de Ilhéus. O objetivo da parceria é somar esforços para oferecer uma programação diversificada e promover uma maior participação e envolvimento da comunidade regional. A programação inclui promoção de livros, rodas de conversa e muito mais.

Confira a seguir

9h às 19h – Feira de livros

10h às 11h – Contação de história com Mirian Oliveira (local: Praça Pedro Mattos)

10h às 11h30 – Mesa 1: Literatura Sulbaiana: Regionalismo ou universalidade?, com Ramayana Vargens (ALI), André Rosa (UESC/ALI), Tica Simões (ALITA) e mediação de Katiana Regaud (CLUBE DE LU) (local: Praça Pedro Mattos)

12h – Atração Musical – Gabriela Maja (local: Academia de Letras de Ilhéus)

14h – Inauguração Sala Silva (local: Palácio Paranaguá)

15h30 às 17h – Mesa 2: Ubuntu e outros ensinamentos de África com Prof. Flávio Gonçalves (UESC), Prof.ª Cynthia Barra (UFSB) e Prof.ª Maria Aparecida Lopes (UFSB), (local: Praça Pedro Mattos)

17h30 – Lançamento do edital do Prêmio Sosígenes Costa 2022, da 4ª Festa Literária de Ilhéus (FLI 2022) e da nova edição do projeto Um Lugar para Ler (local: Praça Pedro Mattos)

18h30h – Atração Musical – Eloah Monteiro (local: Praça Pedro Mattos)

19h30 –Entrega da Comenda Rui Barbosa (local: Academia de Letras de Ilhéus)