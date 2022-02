FESTFORRÓ-FESTIVAL DE FORRÓ DE MÚSICAS INÉDITAS

O FESTFORRÓ é um concurso musical, promovido pela AGESUL-Agência de Desenvolvimento do Sul da Bahia, entidade sem fins lucrativos, tendo como objetivo principal difundir o celeiro musical que é a Bahia, revelar talentos anônimos compositores, instrumentistas e intérpretes ao mundo do show business, como fomento a geração de emprego e renda.

“Sendo o forró ícone da cultura nordestina e destaque no universo musical do mundo inteiro, executado nos mais diversos estilos, tais como xote, baião, xaxado, arrasta-pé, eletrônico e outras misturas de ritmos, quase sempre relacionado os festejos juninos, nada mais oportuno do que revelar e exibir novas canções do gênero, em maio, início da temporada”, pontuou Josias Miguel, coordenador do FESTFORRÓ.

Com realização programada para acontecer nos dias 29 e 30 de abril e finalíssima dia 01 de maio no Parque de Exposições de Itabuna, durante o evento AGROTUDO BAHIA, a organização vai instalar a VILA DO FORRÓ no local com espaço para danças, barraquinhas de comidas típicas, dentre outros atrativos. “se possível, contando com apoio da Prefeitura de Itabuna e iniciativa privada, promoveremos também um concurso de quadrilhas juninas”, disse Josias Miguel.

Com premiação substancial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à canção vencedora do concurso, é esperado grande reboliço no mundo musical, especialmente no sul baiano.