Festival das 7 cores do Gacc acontece nesse domingo (7) no Teatro Candinha Dórea

No próximo domingo (7), o Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Gacc Sul Bahia realiza o Festival das 7 Cores, no Teatro Candinha Dórea, à partir das 16h com participação de sete escolas de dança da cidade. A entrada para o evento custa R$18,00, valor do tíquete antecipado do Big Mac.

O Festival marca o lançamento oficial da Campanha McDia Feliz 2022 que acontecerá no último sábado do mês, dia 27 de agosto e, tem como objetivo contribuir para a melhoria e tratamento de crianças e adolescentes com câncer que são assistidas pela Instituição.

“Essa é a maior campanha de arrecadação do Gacc e, todos os anos contamos com o apoio de voluntários, parceiros e patrocinadores para a realização da mesma. Nesta edição, estamos contando também com o apoio das escolas de dança que realizarão lindos espetáculos”, declarou a coordenadora local do McDia, Adrian Guimarães.

O Festival das 7 cores tem o apoio do Teatro Candinha Dórea, da Prefeitura Municipal de Itabuna, através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC e participação das escolas Ballet Gran Pas, Centro de dança Luisa Sellmann, Studio de Dança Natália Azevedo, Ballet Tchu & Cia, Luuluu dança do Ventre, EMDança Railda Prudente e Escola Laços do Saber.

Na entrada do espetáculo, o público deverá apresentar o tíquete para conferência e, diferente dos demais eventos, o participante receberá o voucher de volta para retirada do sanduíche no dia 27 de agosto. Os tíquetes antecipados do Big Mac estão sendo vendidos por voluntários da Instituição, através do telefone 73 99114-0758 e também na bilheteria do Teatro (no dia do evento).