Festival de Dança Itacaré divulga resultado da seleção; recorde de inscrições

A organização do Online Festival de Dança Itacaré divulgou, ontem (31), o panorama da Convocatória para Artistas da Bahia, realizada de 8 a 18 de janeiro, incluindo a lista dos selecionados e suplentes. Ao todo, foram 134 inscrições de 34 cidades, equivalente a 26 inscrições por vaga.

Entre as pessoas inscritas, 48% se declararam mulheres; 51% de etnia preta e 58% inscrições vindas de cidades do interior. “Um recorde absoluto no âmbito estadual, quando consideramos que estes números antes refletiam uma média de manifestação nacional”, enfatiza Verusya Correia, diretora artística do Festival. Por isso, a curadoria decidiu ampliar o número de convocados, passando de cinco inicialmente previstos para seis artistas selecionados.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Abrangência e pluralidade

Verusya explica que, devido às circunstâncias pandêmicas, o Festival optou por realizar um chamamento exclusivo para artistas da Bahia. “Para nossa grata surpresa, a resposta dada veio na expressiva abrangência dos diferentes cantos do estado e na pluralidade dos perfis, sobretudo no entendimento do que é investigação em dança, requisito essencial solicitado no texto da convocatória”.

Além de Verusya, a curadoria do Festival é composta pelos dançarinos Arionilson Xixito, Miquiba Cruz e Valmilson Péricles, que também comemoram a pluralidade artística alcançada na convocatória desta edição online. “Comprova que nossos esforços, enquanto polo de produção cultural e intelectual no litoral sul, têm dialogado com artistas que enfrentam tanto ou mais dificuldade de acesso quanto nosso núcleo sediado em Itacaré. E que nossa mensagem está chegando a quem mais precisa chegar”, assinala a diretora artística.

A filmagem das danças será realizada entre 15 e 28 de fevereiro, seguindo protocolos de segurança sanitária, em locações na Praia de Jeribucaçu, Cachoeira do Cleandro, fazenda de cacau em Taboquinhas, Bairro Porto de Trás, Praça São Miguel e Rua Pituba. Entre 20 e 28 de março, o Online Festival de Dança Itacaré realizará atividades em salas virtuais, como oficinas, palestras, lançamento de livro e a estreia dos filmes de dança.

SELECIONADOS (por cenário da dança filmada)

Bairro Porto de Trás

Thiago Cohen e Ana Brandão (Salvador)

Cachoeira de Cleandro

Coletivo Trippé (Juazeiro)

Farol

Clécia Senna (Pojuca)

Fazenda de Cacau (Taboquinhas)

Giltanei Amorim e Aldren Lincoln (Pojuca/Salvador)

Praça São Miguel

Frederick Florencio (Itacaré)

Praia de Jeribucaçu

Neemias Santana (Salvador)

SUPLENTES (ordem alfabética)

Dina Cardozo (Itapetinga)

Felipe Assis (Salvador)

Iago Gomes (Salvador)

Ludmila Pimentel (Salvador)

Marcos Ferreira e Ruan Wills (Salvador)

Segue o link da divulgação dos resultados: https://festivaldedancaitacare.com.br/online/