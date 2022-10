Festival de Dança Itacaré entra na décima edição 

Um encontro de dança no litoral sul da Bahia entre 05/11 e 11/11. Nesta décima edição serão celebradas as experiências dançantes construídas juntos com artistas, as cidades (Ilhéus e Itacaré), seus moradores e visitantes. Esse projeto, com entrada gratuita ao público, tem apoio financeiro do Governo do Estado, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia via Edital Eventos Calendarizados 2017/2019.

“São dez anos de Festival. Dez anos em movimento, aprendendo, fruindo, produzindo conhecimento. Tempo suficiente para testemunhar que, a partir dos corpos dissidentes na dança, dos estudos interdisciplinares, das pesquisas acadêmicas na arte, das lutas a favor das populações menos favorecidas, e outros movimentos de resistência, vêm nos apresentando novos modos de articulação e composição, e nesse sentido, esses conhecimentos sinalizam algo, pelo qual partes integrantes da dança também se interessam. É diante desse cenário construído ano após ano, que vemos as composições cênicas se modificando assim como os encontros de dança. E assim chegamos à nossa programação desta edição, pautando as Danças do presente entendidas como lugar de enunciação, situação concreta, incerteza, conflito, visão não dicotômica, ensaio”, afirma Verusya, Diretora Artística.