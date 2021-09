Festival de Dança Itacaré inscreve para nova edição online até 30 de setembro

A partir desta quinta-feira (23), o Festival de Dança de Itacaré recebe inscrições de artistas solo, grupos, coletivos ou companhias que desenvolvem investigação em dança contemporânea, com atuação no âmbito estadual e nacional, para a edição IX, que será realizada de 8 a 14 de novembro, em modo remoto.

O festival está entre os 13 projetos selecionados pelo edital Eventos Culturais Calendarizados que tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. O único meio de inscrição é o formulário disponível no site <www.festivaldedancaitacare.com.br>, que ficará disponível das 0h00min de 23 de setembro de 2021 às 23h59min do dia 30 de setembro de 2021.

Outras vozes

O festival mantém a proposta inovadora. “Neste momento pandêmico, apostamos na criatividade para superar as restrições impostas pela crise sanitária, com a substituição de eventos presenciais por apresentações em plataformas digitais. Assim, compondo com Outras Vozes, o nosso projeto chega na sua nona edição”, diz a diretora artística e fundadora do festival, Verusya Correia (foto).

Conforme explica Verusya, haverá um encontro curatorial onde sujeitos sociais, junto com a equipe do festival, irão compartilhar impressões, experiências, indicações e escolhas para integrar a programação do festival. O registro será feito em dois momentos: um em Itacaré, junto com os moradores do bairro Porto de Trás, e outro em Ilhéus, junto com a classe artística.

A programação incluirá seis danças filmadas, que serão produzidas nos seus respectivos lugares, e três performances gravadas, além do documentário Encontro Curatorial, com o registro das falas, discussões e imagens do processo de produção.

Sobre a seleção

Cada participante poderá inscrever até um projeto, formatado de acordo com as especificações da convocatória. Poderão participar desta convocatória artistas residentes no Brasil há mais de dois anos.

A pessoa que manifestar interesse, em seu próprio nome ou de seu coletivo, está ciente de que a convocatória tem como fim a produção de danças filmadas a serem desenvolvidas por meio de reuniões on-line com execução nos seus respectivos lugares.

Por se tratar de uma obra coletiva, o inscrevente fica desde já ciente que vai integrar uma equipe criativa a ser definida pela organização do festival.

Cada inscrição – dança filmada e performance gravada – selecionada (individual ou coletiva) receberá um cachê e deverá ser pessoa jurídica para emissão da nota fiscal.

A relação dos selecionados conterá o nome do proponente, e será divulgada no dia 14 de outubro, no site: www.festivaldedancaitacare.com.br

O candidato inscrito, que venha a ser selecionado, autoriza a organização do evento a utilizar as imagens da produção artística em mídia eletrônica, exclusivamente para divulgação do festival.

Os proponentes dos projetos que foram selecionados receberão os comunicados, via e-mail, com instruções para a formalização da concordância quanto às condições de realização.