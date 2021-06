Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra começa dia 13

Acontece no próximo domingo (13), Dia de Santo Antônio, o lançamento do Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Em função da pandemia da Covid-19, o evento será realizado de forma virtual.

A live de abertura, que terá início às 19 horas, contará com as participações de Leonardo Boff, teólogo, escritor, filósofo e professor conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos, e Shirley Krenak, ativista que atua na defesa dos direitos indígenas e da conservação da floresta. Eles abordarão temas como economia solidária, a vida como base de uma sociedade de bem viver, o ser humano e a natureza e a presença da mulher na transformação da relação da humanidade com o planeta Terra.

A parte musical do evento, que valoriza a cultura regional, terá como atrações o cantor Del Feliz, o cordelista Antônio Barreto, a Orquestra Sisaleira e a Camerata Popular do Recôncavo.

Durante todo o evento haverá a comercialização de produtos de associações e cooperativas da agricultura familiar de 15 Territórios de Identidade da Bahia. Elas integram empreendimentos atendidos pelas 13 unidades de Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols)

O Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra será transmitido através do Facebook, YouTube e Instagram (@economiasolidariaba)