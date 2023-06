Festival de natação na programação de aniversário de Itabuna

O 1° Fest Cidade de Itabuna de Natação vai acontecer no dia 29 de julho na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso. O evento será realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e União das Escolas de Natação de Itabuna e Ibicaraí (UENI).

O festival visa celebrar o aniversário do Dia da Cidade, que transcorre em 28 de julho, incentivar a prática esportiva e combater o sedentarismo. As inscrições acontecem até o dia 14 de julho, através do correio eletrônico (e-mail) [email protected].

O coordenador do Fest Cidade, professor Joceone Reis, disse que haverá também provas para Pessoa com Deficiência Física (PCD) e idosos.

Quem já participa de eventos da UENI vai concorrer ao 1º lugar, medalha de ouro, 2º, prata, e 3º bronze.

“Os atletas que nunca participaram vão receber medalha de ouro. Será um grande evento em nossa homenagem a Itabuna”, falou Joceone que, além de coordenar o 1° Fest Cidade de Itabuna de Natação é professor de natação há 20 anos e ministra aulas no projeto Aquático desenvolvido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, na Vila Olímpica e no parque aquático do CISO.

Para os atletas que vão participar apenas de uma prova será cobrado o valor de R$ 40,00 e de duas provas R$60,00. O festival é aberto ao público de todas as idades.