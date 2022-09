Festival de Trap Funk promete quase 15 horas de festa em Itabuna

Itabuna receberá grandes nomes nacionais e regionais do Trap funk no dia 15 de outubro, no Espora de Ouro. O evento, que será o primeiro festival do estilo da cidade, terá 14 horas de festa com grandes nomes do estilo alternativo. Anota aí: Oruam,

Borges, Jovem Dex, Omni Black, Alee, Brandão, Tenshi, Aziz, Francys Boy, Suspectus,

Taylor, The Bless e Delasv.

A infraestrutura vem sendo preparada para oferecer, no espaço de quatro mil metros quadrados, um ambiente jovial e totalmente imersivo. Serão construídos três espaços diferentes: Lounge Absolut; Vip Skol Beats e Arena Amvox. O primeiro conta com dois combos de bebidas para quem adquirir o ingresso: um com 24 unidades de budweiser e um de Absolut ou chivas e Acqua Gelo. O segundo contará com stands de degustação para o público e o terceiro, a Arena, será recheado de novidades que a marca vai trazer para o evento.

A produção da festa é assinada por Pivete Jack, nome que vem produzindo eventos, para desbravar novo cenário musical na cidade. Na primeira edição, trouxeram o cantor Teto, que vem conquistando notoriedade no estilo e arrastou 1500 ouvintes. A marca é encabeçada por George Alves e Akila Gabriel, que, além de produtores de eventos, empreendem com produtos que fortalecem o estilo.

Ingressos à venda

Os ingressos estão sendo vendidos virtualmente, através da bilheteria digital (link: https://www.bilheteriadigital.com/trapfunk-15-de-outubro) ou presencialmente em Itabuna, Ilhéus, Ipiaú e Ubaitaba, nos seguintes pontos.

Loja Camiseteria – Itabuna Hype Store – Itabuna Tribus Multimarcas – Itabuna FutSports – Itabuna Netu’s Burger – Itabuna Said Store – Itabuna Favela Store – Ilhéus Garagem Lucasse – Ipiaú Favoretti – Ubaitaba

Além disso, o interessado pode comprar diretamente dos comissários, encontrados no perfil oficial @pivetejack. Além do ingresso, na Bilheteria Digital é possível comprar o boné oficial da marca.