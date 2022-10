Festival gastronômico Mico Leão do Sul volta a Ilhéus na sexta-feira

Dos dias 14 a 16 de outubro, Ilhéus vai sediar a 3ª edição do Festival Gastronômico Mico Leão do Sul. Com apoio da Prefeitura, o evento acontece no Centro de Convenções, a partir das 17 horas, e reúne expositores, marcas e chefs renomados de todo o Brasil. Nesta edição, intitulada “Boi na Brasa”, o público terá à disposição shows de rock e sertanejo; churrasco fogo de chão; cerveja artesanal; área empresarial; cursos gratuitos e espaço infantil.

Conforme Priscila Pinho, organizadora do evento, o ambiente é propício para fomentar o trabalho desenvolvido pelo setor não apenas em Ilhéus, mas também em outras cidades no sul da Bahia. “A ideia é envolver toda a região. Agradeço à Prefeitura pela parceria e por todo apoio prestado ao nosso projeto. Vamos promover o maior festival de carnes que a cidade já viu, além de oferecer palestras e entretenimento para todos os visitantes”, garantiu.

O Boi na Brasa conta com a participação de grandes especialistas gastronômicos do país, que ministrarão palestras durante os três dias. Entre os convidados estão os chefs Anderson Luiz; André Cabral; Thiago Ramos e Júnior França. Os shows ficarão sob o comando do cantor Amparo Jr, que se apresentará na sexta-feira (14), da Banda Heliporto e uma atração sertaneja.

O Festival Gastronômico Mico Leão do Sul é uma realização da P2 Eventos. A Faculdade de Ilhéus, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL) também apoiam a iniciativa. A entrada é gratuita.

Para mais informações, visite a página oficial do evento: @festivalmicoleao (Instagram).

Cronograma de cursos

Sexta-feira (14/10)

17h – Palestra com o Chef Anderson Bitencourt – Divino Fogão (São Paulo)

Tema: Estratégia do Delivery: sucesso do Divino Fogão

18h – Palestra com o Chef Thiago Ramos – Foodservice (São Paulo)

Tema: A estratégia e as vantagens comerciais

19h – Palestra com o Chef Júnior França (Ilhéus)

Tema: Empreendendo na cozinha

Sábado (15/10)

17h – Palestra com o Chef Rossano – The Bife

Tema: Churrasco como negócio

18h – Palestra com o Chef Adalberto Santos – Guersola Consultoria (São Paulo)

Tema: Business plan: planejar e crescer

Domingo (16/10)

17h – Palestra com o Chef André (Ilhéus)

Tema: Ficha técnica: o segredo do sucesso