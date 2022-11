Festival Literário de Serra Grande começa está semana

A primeira edição do Festival Literário de Serra Grande (FLISG), que tem como tema Identidade e Memória, primeiro evento do município de Uruçuca (BA), acontecerá de 03 a 06 de novembro no distrito de Serra Grande, distante a 420 km de Salvador, no sul da Bahia. Na missão de conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e reflexões, a FLISG, promoverá mesas de debates, lançamentos de livros, bate papo com escritores, oficinas criativas, feira e comercialização de livros, além de shows musicais.