Festival Literário do Sul da Bahia  celebra Jorge Amado, Adonias Filho e outros escritores brasileiros

Será realizado entre os dias 24 e 26 de setembro de 2020, com programação totalmente online, o Festival Literário Sul-Bahia (FLISBA), com o tema Primavera Literária. O evento, que tem o objetivo de ser um espaço de intercâmbio para a promoção da literatura e dos processos criativos dos escritores regionais do Sul da Bahia, inclusive os novos escritores, é uma ação cultural que busca a difusão das artes literárias a partir de uma homenagem a Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto pelos Centenários de nascimento, num resgate a Jorge Amado e Adonias Filho, pilares da literatura cacaueira.

“O FLISBA busca vistas a estimular a leitura, difundir os escritores regionais, desenvolver a aproximação dos agentes culturais do campo da literatura e promover atividades que exercitem reflexões sobre a cultura, questões ambientais, questões ligadas à diversidade de gênero, uso das redes sociais e tecnologias”, afirma Efson Lima, um dos idealizadores do evento.

As mesas literárias vão ocorrer pelas tardes e noites. A transmissão das mesas do Festival será pelo Youtube, com retransmissão para o Facebook. Já as Oficinas Literárias vão ocorrer no turno da manhã pela plataforma Zoom e terão suas inscrições realizadas de forma antecipada pelo Sympla com datas a serem divulgadas nas redes sociais do evento.

As pessoas que vão acompanhar as mesas online e possuem interesse em receber certificação poderão fazer a inscrição pela plataforma Sympla pelo seguinte link: https://www.sympla.com.br/festival-literario-sul-bahia—-flisba__969831

O Festival Literário Sul-Bahia terá um Slam, Slam Sul Bahia, que também vai receber inscrições. O Edital e o link para as inscrições estão na seguinte página: https://www.sympla.com.br/slam-sul-bahia—flisba__969859 Os vencedores vão receber brindes. As inscrições são gratuitas. Os participantes serão certificados pela participação no Slam.

O Festival está sendo organizado por Anarleide Menezes, André Rosa, Aurora Souza, Cremilda Conceição, Efson Lima, Geraldo Lavigne, Hussiane Amaral, Igor Luiz, Indy Ribeiro, Laura Ganem, Luh Oliveira, Magnus Vieira, Ramayana Vargens, Raquel Rocha, Ricardo Dantas, Sheilla Shew, Silmara Oliveira, Sophia Barretto, Tácio Dê e Walmir do Carmo, reunidas no Coletivo FLISBA. São professores, jovens, idosos, homens e mulheres sob diferentes perspectivas que se juntaram para promover o FLISBA sob o ângulo da literatura, mas com o olhar inclusivo das artes plásticas, música, cinema entre outros.

Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais do FLISBA, bem como a interação do público com as redes sociais é muito importante para o evento. A Organização pede que as pessoas se inscrevam nos canais.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 24/09 (quinta-feira)

ABERTURA DO FESTIVAL LITERÁRIO SUL – BAHIA

Horário: das 14:00 às 14:50 horas.

Composição da mesa de abertura:

Luh Oliveira – Membro da Comissão Organizadora do Flisba

Efson Lima – Membro da Comissão Organizadora do Flisba

André Rosa – Presidente da Academia de Letras de Ilhéus

Silmara Oliveira – Presidente da Academia de Letras de Itabuna

Fabio Rodes – Presidente da Academia de Letras e Artes de Canavieiras

Romualdo Lisboa – Diretor do Teatro Popular de Ilhéus (TPI)

MESA 1 – Das 15 às 17 horas.

Título da Mesa: 100 anos de Clarice Lispector e João Cabral – renovação e transformação literária

MEDIAÇÃO DA MESA: Ramayana Vargens

EXPOSITORES

Aurora Souza

Gideon Rosa

Raquel Rocha

SLAM SUL-BAHIA

Das 17 às 19:30 horas.

MEDIAÇÃO: Magnus Vieira e Ricardo Dantas

MESA 2 – Das 20 às 22 horas

TÍTULO DA MESA: Literatura e Meio Ambiente – De Caminha aos nossos dias. Reflexões necessárias.

MEDIAÇÃO: Tácio Dê

EXPOSITORES:

Marcelo Ganem

Pawlo Cidade

Ruy Póvoas

Walmir do Carmo

Dia 25/09 (Sexta-feira)

MESA 3 – Das 15 às 17 horas.

TÍTULO DA MESA: Desafios e possibilidades da produção literária na Região Sul da Bahia

MEDIAÇÃO: Cláudio Zumaeta

EXPOSITORES

Gustavo Felicíssimo – Editora Mondrongo

Ivan de Almeida – Cogito Editora

Marcel Santos– Editora A5

Romualdo Lisboa -Editora do TPI

DOCUMENTÁRIO

Das 18 às 19 horas: exibição do documentário “Cacau para sempre”, de Raquel Rocha.

MESA 4 – Das 19 as 21 horas

TÍTULO DA MESA: Literatura e as novas Mídias

MEDIAÇÃO: Sophia Sá Barretto

EXPOSITORES

Fabricio Brandão

Igor Luiz

Indy Ribeiro

Roger Ferreira

SARAU – A partir das 21 horas

Espetáculo: Teodorico Majestade – a última live de um Prefeito/ Teatro Popular de Ilhéus.

Lançamento de Livros

Recital Poético

Dia 26/09 (Sábado)

MESA 5 – Das 15 às 17:00 horas

TÍTULO DA MESA: Escritores Regionais

MEDIAÇÃO: Anarleide Menezes

EXPOSITORES

Clarissa Melo

Geraldo Lavigne

Heitor Brasileiro

Iolanda Costa

Lia Senna

Luh Oliveira

MESA 6 – 18 às 20 horas

Título da mesa: “Amado, Adonias e a Literatura do Cacau”

MEDIAÇÃO: André Rosa

EXPOSITORES

Daniel Thame

Raymundo Sá Barretto

Ramayana Vargens

Silmara Oliveira

NOITE CULTURAL

Horário: das 20 às 22:00 horas

APRESENTAÇÕES:

Declamações poéticas, dança e performances.

Atrações musicais

Silvano e Carla

Banda Negras Perfumadas

ENCERRAMENTO DO FLISBA

Sheilla Shew – Membro da Comissão Organizadora do Flisba

Tácio Dê – Membro da Comissão Organizadora do Flisba