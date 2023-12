Festival literário reúne autores regionais em Itabuna

A cidade de Itabuna recebe a 4ª edição do Festival Literário Sul – Bahia (FLISBA) nos dias 1 e 2 de dezembro de 2023. O FLISBA surgiu virtualmente em 2020 e pela segunda vez ocorrerá de forma presencial no Centro de Cultura Adonias Filho. O Festival este ano tem como tema: “Tecituras Literárias: (re)construção e liberdade”. O objetivo dos organizadores é reunir os escritores e as diversas pessoas interessadas nas linguagens artísticas para refletirem sobre a literatura e as artes e suas conexões com o contexto da reconstrução do fazer artístico de forma presencial após a pandemia sob a perspectiva da liberdade. A programação envolve mesas, conversas, saraus, música e oficinas, além do Slam Sul – Bahia Magnus Vieira, competição de poesia falada.

O FLISBA prestará homenagem a escritores e artistas da região Sul da Bahia. A proposta do Coletivo Flisba além de relembrar escritores falecidos, também promove reflexões sobre o fazer artístico-literário de pessoas vivas que contribuem para a literatura, a preservação do patrimônio histórico-cultural e a educação grapiúna.

As mesas e conversas contarão com diversos escritores e poetas convidados do sul da Bahia, assim como artistas que farão apresentações ao longo do festival. O Festival além de reunir as reflexões literárias promoverá a participação de empreendedores na Feira de Economia Solidária e do Livro.

Haverá no primeiro dia do evento, dia 01/12 (sexta-feira), além das discussões e conversas literárias, as apresentações musicais. Todas as atividades do FLISBA são gratuitas e a expectativa dos organizadores é reunir as pessoas interessadas na literatura, educação e gestão cultural das cidades sul – baianas. O segundo dia do Flisba, no sábado, dia 02/12, além das mesas contará com a realização do Slam Magnus Vieira, que é uma competição de poesia falada e reunirá competidores das cidades do sul da Bahia. Nos dois dias acontecerão lançamentos e sessão de autógrafos de livros.

Para Sheilla Shew, uma das organizadoras do Flisba e escritora, “realizar o Flisba em Itabuna é motivo de orgulho, pois, o evento além de reunir os diversos escritores e poetas da região, permite a junção de outras linguagens artísticas com a perspectiva de celebrar a cultura, o resistência e fazer boas conexões.”

A programação reúne diversos escritores e editores da região, além de membros das academias de letras e competidores de poesia falada.

As crianças contarão com o Flisbinha, que é um conjunto de atividades literárias e artísticas voltas para o público infantil. Para a escritora Luh Oliveira, o Flisbinha é “um espaço especial para a literatura infantil dentro do Flisba: o Flisbinha. Em parceria com o Proler-Uesc e a Vixi Bahia Literária, teremos contação de histórias, bate-papo com escritores, oficinas, além de exposição e vendas de livros”. A imortal da Academia de Letras de Ilhéus avança evidenciando que “é de suma importância uma programação especial para as crianças, pois é na literatura infantil que formamos leitores. Se queremos ter um país leitor, devemos incentivar e promover o livro na infância”.

Algumas editoras vão participar do evento com exposições e vendas de livros, além de lançamentos literários que serão promovidos durante o FLISBA, confirmando um dos objetivos dos organizadores de aproximar os escritores de seus leitores.

O Flisba promoverá oficinas e as inscrições para essas atividades poderão ser feitas por meio do Sympla, cujos links estão disponíveis no Instagram do festival literário.

O FLISBA é uma realização de professores, estudantes, escritores e gestores culturais do sul da Bahia e conta com o apoio das Academias de Letras de Ilhéus, Canavieiras, Itabuna e Grapiúna. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Espore do Estado da Bahia (SETRE), e Secretaria de Cultura, ambas do Estado, por meio do Centro de Cultura Adonias Filhos, apoiam a iniciativa, assim como o Centro Público de Economia Solidária (CESOL) – Litoral Sul, Associação Beneficente Josué de Castro e Casa de Taipa.

Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail dos organizadores: fe[email protected] e pelas redes sociais: @flisba

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – FLISBA 2023

FLISBA 2023 – na Cidade de Itabuna

Centro de Cultura Adonias Filho

Rua Isolina Guimarães, 508 – Centro, Itabuna – BA

Dia 01/12

13h30 – Abertura

Apresentação Cultural – Flauta Transversal com Saulo Lyrio

Fala e Vídeo Institucional

Apresentação do Tema – Tecituras Literárias: (re)construção e liberdade com Ramayana Vargens

14h30 – Teatro das Sombras

15h30 – Sofá Poético

Rafael Gama

Ramayana Vargens

Natali Fernandes

Mediação: Indy Ribeiro

16h30 – Apresentação da Orquestra Opus

17h – Roda de Conversa Literatura infantil para quê?

Maria Rita Prudente

Luh Oliveira

Mediação: Aurora Bomfim

18h – Roda de conversa – Euclides Neto e a Literatura do Cacau

Rita Lyrio

Rosângela Cidreira

Mediação: Tallyz Man

18h45 – Bate papo “O que é Sustentabilidade?” com Julio Sá Rocha

Mediação: Efson Lima

19h30 – Sarau Flisbático

Coletivo Alvorecer

Dan Gomes

Sandro Sussuarana

Microfone aberto

14 às 21h – Feira de Livros e Praça da Economia Solidária.

Dia 02/12

9h às 11h – Oficinas

– Oficina de Teatro para crianças e adolescentes com Elaine Belavista

– Exercícios de Criação Cênica para jovens e adultos com Elaine Belavista

Workshop – Plano de Carreira para Escritores com Elisa Oliveira

11h – Roda de Conversa – O Protagonismo na literatura infantil:

Elisa Oliveira

Fabiana Valéria

Juciele Hipólito

Mediação: Leila Oliveira

14h Sofá em Prosa

Otoniel Neves

Analu Leite

Daniel Thame

Luiz Claudio Zumaêta

Cacau Novaes

15h – Roda de Conversa Desafios da produção Literária no Sul-Bahia

Tácio Dê

Agenor Gasparetto

Gustavo Felicissimo

Mediação: Silmara Oliveira

16h – Bate papo sobre Midia, Colonialismo e Imperialismo Cultural com Richard Santos

Mediação: Daniel Thame

17h – Slam Magnus Vieira

MC Bicha Poeta

19h30 – Sarau Flisbático – Microfone aberto. Encerramento

Flisbinha/Vixi Bahia/ PROLER

01/12

14h: Contação de histórias

14h: Oficina : Leiturinhas para pensar livre com Wilson Caitano

15h: Bate papo com autoras

16h: Oficina de pintura

02/12

10h: Contação de histórias

11h: Oficina de pintura/escrita/desenho

14h: Contação de histórias

15h: Bate papo com autoras

16h: Oficina de pintura/escrita/desenho

09 às 21h

– Feira de Livros e Praça da Economia Solidária

– Apresentações musicais nas noites do FLISBA