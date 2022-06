FICC credencia empresa para exploração comercial da Praça do Ita Pedro

A casa de apostas BetPix365 foi a vencedora da Seleção Pública para concessão temporária da Praça do “Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos”, nas proximidades da Avenida Princesa Isabel, onde se situa o sítio da festa. O certame foi aberto pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) sob a justificativa de que o espaço fosse explorado pela proposta mais vantajosa.

À empresa vencedora, caberá a montagem e exploração comercial do camarote durante o período da festa promovida pela Prefeitura de Itabuna, entre 30 de junho de 3 de julho. O procedimento é inédito na região, reforça o posicionamento do prefeito Augusto Castro (PSD) e do diretor-presidente da FICC, Aldo Rebouças, de atrair investimentos da iniciativa privada para eventos públicos de grande parte.

Além de os participantes terem mais uma alternativa segura no Ita Pedro, a concessão vai gerar receita para o município que tem dividido com o Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, os investimentos no “Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos”, festa que a Prefeitura deseja consolidar no calendário de eventos.

A empresa já colocou à venda ingressos para o Camarote Oficial do Ita Pedro, por meio da Seven Multimarcas Shopping, Léo Umbigo, Bigodon, Barbearia Barba Chick (Califórnia). Online pode ser adquirido no link. O 1º lote custa R$140,00 (individual) e R$250,00 (casadinha) para cada noite. O passaporte para os quatro tem valor promocional de R$500,00