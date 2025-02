FICC e SETRAN realizam reunião para alinhar fluxo do trânsito durante a Lavagem do Beco do Fuxico

Na tarde desta segunda feira, dia 3, a equipe técnica da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) se reuniu com o secretário de Transportes e Trânsito (SETRAN), Fernando Benigno, para discutir o planejamento do fluxo viário durante a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico. O encontro teve como objetivo garantir a organização do trânsito nos dias de festejo, proporcionando segurança e mobilidade para moradores, comerciantes e foliões.

Durante a reunião, foram abordados pontos estratégicos para minimizar impactos no tráfego, incluindo bloqueios temporários e reforço na sinalização das vias próximas ao circuito da festa. A parceria entre a FICC e a SETRAN reforça o compromisso com a realização de um evento seguro e bem estruturado, valorizando a cultura local sem comprometer a mobilidade urbana.

A Lavagem do Beco do Fuxico é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Itabuna, reunindo tradição, alegria e manifestações populares. A programação completa será divulgada em breve, e a organização segue trabalhando para garantir que a festa aconteça com toda a estrutura necessária para o público.