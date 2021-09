FICC entrega de kits arrecadados no Evento Teste!

O Evento Teste, realizado no dia 18 de setembro, além de mapear os protocolos necessários para a retomada gradual de eventos em Itabuna, atuou também como uma importante ferramenta solidária. A exigência da portaria determinava que os participantes e convidados do evento levassem 3kg de alimentos para doação aos agentes culturais Itabunenses.

Ao todo, foram fechados 147 kits de alimentos arrecadados no evento. A partir desta quinta-feira (30) os agentes culturais poderão realizar a retirada na Biblioteca Municipal de Itabuna, localizada na Avenida Aziz Maron, das 9h às 14h. Deverá ser apresentado o documento oficial com foto.

Os atores culturais que possuem interesse em retirar um kit, devem estar cadastrados na plataforma CADCULTI (cadculti.ficc.com.br) e realizar a solicitação através do site oficial da fundação (ficc.com.br).

A ação segue sendo parte do planejamento do Evento Teste, demonstrando a preocupação social que a gestão de Augusto Castro possui em relação à população que vem sofrendo com os efeitos da pandemia. As movimentações são para que, em breve, as áreas afetadas possam voltar a atuar com cuidado e segurança na região.