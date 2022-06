FICC seleciona propostas para montagem da Praça do “Ita Pedro”

A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) está selecionado a proposta mais vantajosa para uso temporário da Praça do “Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos”, montagem e exploração comercial de camarote e áreas para bares, lanchonetes e restaurantes, durante o período da festa promovida pela Prefeitura de Itabuna, entre 30 de junho de 3 de julho.

De acordo com o Edital de Seleção Pública, as propostas devem ser entregues envelopes lacrados e identificados, contendo a documentação até amanhã, dia 23 às 10h30min, na sede da FICC, na Avenida Fernando Gomes, Loteamento Nossa Senhora das Graças no prédio do Teatro Municipal Candinha Dórea.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, informa que o Edital poderá ser adquirido pelo site oficial www.ficcitabuna.ba.gov.br/site/diariooficial. Mais informações sobre o processo licitatório poderão ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

O “Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os tempos” será realizado em um terreno lateral à Avenida Princesa Isabel, no Bairro Banco Raso. Contará com 29 atrações, já confirmadas. Entre as atrações nacionais estão Solange Almeida, Bel Marques, Harmonia do Samba, Tarcísio do Acordeon, Batista Lima (ex-Limão com Mel), João Gomes e Tarraxada.

Os artistas locais e regionais Cacau com Leite, Lordão, Trio da Huanna, MC Rogerinho, Kart Love, Norberto Curvelo, Neto LX, Caio Oliveira, La Fúria, Gasparzinho, Cris Mel, Zé Lima e Miguel também estarão presentes para tornar o evento uma das maiores festas nordestinas já realizadas em Itabuna. Como garantiu o presidente da FICC, cerca de 30% dos recursos oficiais do evento foram empregados na contratação da “prata da casa”.