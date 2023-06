FICC será premiada com Selo de Transparência concedido pelo MP-BA, TCM e TCE

O presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, participa nesta quarta-feira, 14, no Auditório Afonso Garcia Tinoco, sede do Ministério Público do Estado da Bahia, em Salvador, de uma Audiência Pública promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.

O representante da FICC receberá a premiação “Selo de Transparência”, concedida aos municípios que apresentam transparência com os gastos públicos dos festejos juninos. Na oportunidade, um painel será apresentado à sociedade com as contratações públicas de bandas e artistas para os festejos juninos.

O painel foi desenvolvido em parceria com os Ministérios Públicos de Contas junto ao TCE e ao TCM e a Rede de Controle da Gestão Pública, com apoio da União dos Municípios da Bahia e da União das Controladorias Internas do Estado da Bahia.