Filha de Gilberto Gil é diagnosticada com câncer

De acordo com o G1, Preta Gil divulgou nesta terça-feira (10) que foi diagnosticada com um câncer no intestino.

Aos 48 anos, ela estava internada desde a última quinta-feira (5) em uma clínica no Rio de Janeiro por causa de um desconforto que sentia. “Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino”, escreveu ela em seu perfil no Instagram. “Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante.” Informa o G1 que, de acordo com o Ministério da Saúde, adenocarcinomas são um tipo de tumor maligno.