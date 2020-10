Filmado espancando mulher: vítima tem novas provas

A polícia de Ilhéus reúne mais elementos para indiciar Carlos Samuel Freitas Costa Filho, detido após o vazamento em rede nacional de um vídeo em que dá 11 socos na então companheira. Nesta terça-feira (27), a vítima presta novo depoimento ao coordenador da 7ª Coorpin (Coordenadoria de Polícia do Interior), delegado Evy Paternostro, em Uruçuca. Ela relata ter reunido fotos do corpo machucado e imagens (prints) no WhatsApp, para mostrar que o agressor agiu outras vezes.

A mulher contou que após a agressão de junho, exposta no vídeo, reatou a relação no dia seguinte. Daí em diante, porém, outros três episódios teriam acontecido até setembro. É com base nas provas apresentadas que a investigação terá do DPT (Departamento de Polícia Técnica) um “laudo de lesões indireto”.

O homem, que segue detido no Presídio Ariston Cardozo, é alvo de vários boletins de ocorrência devido a agressões em várias mulheres – inclusive a própria mãe. (Relembre clicando aqui e aqui)