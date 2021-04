Fim de semana com bebida alcoólica em Ilhéus

Um novo decreto municipal está para ser publicado no Diário Oficial do Município de Ilhéus, com flexibilizações de medidas restritivas na cidade. A comercialização de bebidas alcoólicas será permitida até as 21h nos bares e restaurantes, do dia 16 de abril a 20 de abril de 2021, terça-feira, devendo os estabelecimentos comerciais encerrarem suas atividades com pelo menos 30 minutos de antecedência. As cabanas de praia são contempladas com o novo decreto a ser publicado, com a comercialização autorizada de bebidas alcóolicas.

A nova medida, a ser oficializada, foi definida após reunião no gabinete do executivo municipal, que acolheu as flexibilizações, fundamentado nos dados fornecidos pela secretaria municipal de saúde (Sesau), que aponta uma redução gradativa da ocupação de leitos de UTI pelos ilheenses. Dos 81 leitos de UTI existentes, 72 estão ocupados, sendo que destes, 21 são ocupados por cidadãos de Ilhéus, o correspondente a 30,6% dos leitos ocupados e 27,2% dos leitos existentes. Os outros 51 pacientes são de outras cidades. No quesito vacinação, até o momento, aproximadamente 17% da população ilheense foi imunizada.

A Prefeitura de Ilhéus reforça a importância da população respeitar as medidas preventivas, como o uso de máscara de proteção, álcool 70%, distanciamento social e a higienização correta das mãos. Os estabelecimentos comerciais precisam manter as medidas sanitárias e protocolos de segurança contra a Covid-19, para que o funcionamento esteja devidamente autorizado.

Feriado alterado – O feriado do dia 23 de abril, dia de São Jorge em Ilhéus, que seria na sexta-feira, será transferido para o dia 24, sábado. Essa alteração do feriado, também será oficializada em um outro decreto municipal. O objetivo é evitar o feriado prolongado e as aglomerações, uma vez que no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, será feriado nacional.