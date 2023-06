Fim de semana de muito forró em Itabuna

O final de semana vai ser de muito forró e arrasta pé em Itabuna. No sábado, dia 17, tem o Ita Pedro nos Bairros, numa promoção da Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC.

A festa acontece a partir das 21 horas na Praça Rio Cachoeira, no Bairro da Conceição, e tem como atrações os cantores Silfarley, considerado rei da seresta, e 7Kssio, além da Patrulha do Samba e bandas locais.

No domingo, 18, tem mais atrações dentro da programação do São João dos Bairros para todos os públicos, na Praça Alice Monteiro, no Santo Antônio, promoção da TV Santa Cruz e a FICC. A festa começa a partir das 16 horas, com ações nos estandes, com ação dos patrocinadores. O Grupo W S Dance garantirá o arrasta-pé como primeira atração musical.

Na sequência, a Banda Marcinho Sant’Ana promete não deixar ninguém parado. As atrações musicais incluem ainda as bandas Para Tudo e Forró Genuíno que garantirão duas horas de forró. A festa se encerra às 21 horas.

A diretora de Marketing da FICC, Geisa Bahia, afirma que o Ita Pedro nos Bairros é uma prévia do que vem por aí: a 2ª edição do Ita Pedro – Maior São Pedro do Brasil, promovida pela Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC, na Arena Rio Cachoeira.

Ela lembra que no ano passado, o evento reuniu um público superior a 260 mil pessoas nos quatro dias de festa. A perspectiva é de que neste ano a festa, entre os dias 29 de junho e 2 de julho, supere o sucesso e o número de participantes durante as quatro noites.

Geisa confirma a participação de grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Dilsinho. A grade da festa inclui ainda um total de 30 atrações, sendo em sua maioria de bandas e músicos regionais.

Os organizadores lembram que esta é a última de uma série de três apresentações deste ano do São João dos Bairros, aberto no último dia 3, no Bairro da Califórnia. Na semana seguinte a festa foi no Bairro de Fátima e reuniu um público superior a três mil pessoas.

Jovens, adultos e idosos transformaram a praça num verdadeiro arraial. Os forrozeiros mostraram que a cultura nordestina continua viva no município. “Não poderia ser diferente, pois o São João e o São Pedro, são as maiores festas do país, perdendo apenas para o Carnaval”, frisa a diretora de Marketing da FICC.