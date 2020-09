Final da Batalha de Looks do Shopping Jequitibá

Acontece nesta terça-feira, a partir das 19h30min, a grande final da Batalha de Looks, promovida pelo Shopping Jequitibá, em Itabuna, para marcar o lançamento da moda primavera-verão 2020/2021. A disputa será entre os influenciadores digitais Anna Vanessa, Dani Fagundes (representantes de Ilhéus), Neto Lima e Jeandra Macedo (de Itabuna). A decisão terá transmissão ao vivo pela Rede Portal e pelos canais do Youtube e Facebook do Jequitibá.

A escolha do vencedor será definida pelo público, que poderá votar on-line, já que pela soma da nota dos jurados a diferença entre os candidatos é mínima. Para Betânia Macedo, umas das juradas do evento, “a batalha de looks do Shopping Jequitibá nesse formato on-line e com participantes da região sacudiu o setor de moda e reforçou a referência do empreendimento para o Sul da Bahia”.

A Batalha de Looks 2020 será encerrada no dia 1º de outubro, com um Desfile de Moda, realizado e comentado pelos próprios influenciadores em parceria com as lojas participantes do evento.