Final da série B do Baianão será neste domingo

A decisão da Série B do Campeonato Baiano acontece neste domingo (8), às 14h30, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, e será transmitida ao vivo na TVE. Botafogo e Barcelona disputam o título do campeonato e o acesso à elite do futebol baiano. Os‌ ‌torcedores‌ ‌poderão‌ assistir‌ ‌ao‌ ‌confronto‌ ‌também pelo‌ ‌Youtube.com/tvebahia‌ ‌e‌ ‌Facebook.com/tvebahia‌ ‌e‌ ‌em‌ ‌horário‌ ‌alternativo‌ ‌na‌ ‌TV,‌ ‌às‌ ‌22h30.‌ ‌ ‌

No jogo de ida, no último domingo, o Botafogo venceu de virada o Barcelona por 2 a 1. Apesar do time de Ilhéus sair na frente, com um gol marcado no primeiro tempo, o Botafogo empatou no segundo tempo, com um gol de pênalti e, logo depois, aproveitou um rebote na área e virou para o time de Senhor do Bonfim. Com o resultado, o Botafogo joga pelo empate para retornar à primeira divisão, onde já esteve em outros anos. Já o Barcelona precisa devolver o placar para decidir nos pênaltis ou vencer por dois gols de diferença para garantir o acesso inédito à elite do futebol baiano.

Além da Série B, a TVE transmitiu nos últimos anos, com exclusividade, a Série A, Campeonato Intermunicipal, Estadual Feminino, Copa 2 de Julho, Sub-20 e Sub-17. A cobertura da Série B inclui ainda reportagens de segunda a sexta, nos programas TVE Revista (12h) e TVE Notícias (18h30), e às segundas-feiras, no Cartão Verde Bahia (19h).

