Final de semana no Shopping Jequitibá terá Oficinas , Vacinação, Feira de Adoção Pet e peça “Cinderela”

As atividades serão realizadas no piso superior e são gratuitas. A partir das 15 horas, acontecem as oficinas com a Escola Kumon, com vagas limitadas, incentivando a criatividade da garotada e,paralelamente , o centro de zoonoses estará vacinando os pets , além da Feirinha de adoção em parceria com as ongs, Bichara e Aumiau.

A program será encerrada às 17 horas, com a apresentação do clássico “Cinderela”, com o grupo Teatro e Fantasia, um espetáculo que encanta pessoas de todas as idades.

