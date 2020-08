Final de semana próximo gera tensão em Itabuna

Além do clima de tensão que toma conta das pessoas, frente ao sucessivo aumento de infectados pelo coronavírus, um componente a mais: a proximidade do final de semana e as tantas notícias de aglomerações, apesar das multas e até detenções.

No último sábado (15), por exemplo, fiscais do Departamento de Indústria e Comércio da Prefeitura de Itabuna aplicaram 20 multas em vias públicas. Entre as infrações estavam o não uso da máscara, reunião de muitas pessoas num mesmo espaço e com som alto. Essa foi a maior quantidade de multas já registrada em um só dia, desde o início das fiscalizações.

Junto às ocorrências, a mais grave foi a festa de “paredão”, que aconteceu no bairro Jorge Amado. De acordo com Edvaldo Alves, diretor de Indústria e Comércio, mais de 200 pessoas estavam no local.

O trabalho para suspender a festa contou com 13 viaturas e o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Muncipal, e Sesttran (Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito). “Chegamos ao local através de denúncia anônima”, informou Edvaldo Alves.

Desacato e condução

Durante a fiscalização no Jorge Amado, uma mulher foi conduzida à delegacia por desacato aos agentes. Ela estava sem máscara e se recusou a apresentar os documentos. “Ao todo, 17 pessoas foram notificadas por não usarem máscara, o que fere o Decreto 13. 639”, disse Alves.

Os fiscais também estiveram no bairro Lomanto, onde dois carros foram apreendidos por estarem com som alto. “Nesse local, outra mulher foi conduzida à delegacia por desacatar os policiais”, acrescentou.