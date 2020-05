Finalmente, Hospital de Base está equipado para receber pacientes com Covid-19

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, passou por uma reestruturação e finalmente está equipado para tratar pacientes com a Covid-19. A enfermaria “C” foi toda destinada ao enfrentamento do coronavírus e já dispõe de 38 leitos clínicos, que foram entregues nesta segunda-feira,18.

Para casos mais graves, a unidade também conta com leitos de Terapia Intensiva (UTI) na enfermaria “E”, onde foram instalados cinco respiradores, monitores e equipamentos necessários para atender aos pacientes. A expectativa é de que cheguem mais equipamentos, o que vai possibilitar a abertura de mais dez leitos de UTI.

Nesta segunda-feira, o prefeito Fernando Gomes visitou as instalações da enfermaria acompanhado pelo presidente do Hospital, Roberto Gama. De acordo com Gama, a Unidade Covid do Base passará a ser regulada pelo Estado e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas no bairro Monte Cristo continua sendo a referência para triagem.

Para internamentos

Caso o paciente precise ser internado, ele terá o Hospital de Base como uma das opções. ”É uma situação muito angustiante, mas vamos vencer essa luta”, disse Gama, que assegurou a ampliação dos leitos entre 20 e 30 dias.

Para Eduardo Kowalski, diretor médico do Hospital de Base, a abertura das enfermarias foi um avanço no combate ao Coronavírus. “Já estamos treinando enfermeiros e fisioterapeutas, que também vão estar na linha de frente”, disse.