Firme no ataque, o Coronavírus assusta os moradores do sul da Bahia

São cruéis os efeitos do Coronavírus no sul da Bahia, região que a cada dia engrossa a lista de testes positivos. É uma situação que assusta, principalmente os moradores de Itabuna e Ilhéus, que lideram o número de infectados no estado. Perdem apenas para a capital Salvador.

Em Ilhéus, de acordo com o último boletim deste sábado, 2, da Secretaria local de Saúde, o número de infectados chegou a 222, com cinco óbitos. Por conta disso, a obrigação do uso de máscaras e outras medidas protetivas continuam rígidas na cidade para inibir a transmissão do vírus.

Em Itabuna, a exemplo de Ilhéus, cinco pessoas já morreram até agora em consequência da covid-19. Porém, o número de infectados é um pouco maior: 234, de acordo com a última informação das autoridades de saúde. Na cidade, também ninguém pode andar sem máscara.

A preocupação com o sul da Bahia em relação ao Coronavírus é porque não apenas Itabuna e Ilhéus estão com alto índice de testes positivos para a doença. Várias cidades vizinhas estão na mesma situação. Por conta disso, estão monitoradas com mais rigor pela Secretaria de Saúde do estado.

Em Uruçuca, por exemplo, quatro pessoas já morreram até agora. Trata-se de um número considero alto, já que o município não tem mais do que 20 mil habitantes. Lá, as medidas protetivas envolvem o fechamento do comércio.

Há registro ainda de uma morte em Burarema e outra em Itapé, cidades próximas. Um pouco mais distante, em Ipiaú, Itapetinga, Ubaitaba, Gongogi, Maraú e Jequié, também com um caso cada.

Em toda a Bahia, são 3.315 casos confirmados de Covid-19, o que representa 20,39% do total de casos notificados no estado. Considerando o número de 727 pacientes recuperados e 123 óbitos, 2.465 pessoas permanecem monitoradas e com sintomas da doença.