Five Sport Bar será inaugurado no shopping de Itabuna

Nesta segunda-feira, 04, será inaugurado em Itabuna, no Shopping Jequitibá, o Five, maior bar e restaurante de Sport do Brasil. O evento, que acontece às 11h, marca a chegada estratégica do grupo no interior da Bahia.

Com comidas e bebidas diversificadas, o cardápio apresenta opções de almoço executivo e para famílias [pratos para compartilhar], que levam nomes de atletas, como uma homenagem aos desportistas, petiscos, drinks e a famosa caneca congelada. Hambúrgueres, sobremesas e menu kids também fazem parte da gastronomia da casa.

Segundo Aldo Benevides, um dos sócios da marca, o restaurante promoverá mais entretenimento e lazer aos itabunenses, especialmente aos amantes do esporte. “A vinda para Itabuna tem a finalidade de oferecer a população a melhor experiência gastronômica e de diversão que faltava na região”, diz.

Benevides conta ainda que a ideia de expansão só foi possível devido à união e determinação do grupo. “Somos unidos, nos comportamos como um time, sempre se complementando. Aqui tem atacante, lateral, técnico e goleiro para seguir avançando”, explica.

O ambiente do Five, totalmente decorado com artigos do mundo do esporte, foi idealizado pela arquiteta, Juliana Patury, e foi premiado quatro vezes como o melhor projeto arquitetônico pelo Núcleo de Decoração da Bahia. Nele há um espaço para as crianças brincarem, PlayStation com jogos variados e transmissões simultâneas de jogos e eventos esportivos nacional e internacional.

Na Bahia, além de Itabuna, o Five está em Salvador e Lauro de Freitas. Há unidades em Brasília e Vitória do Espírito Santo. Mais duas casas estão sendo construídas, uma em Vila Vela (ES) e outra em Maceió (AL). Guru Peixoto, Ivan Leão e Leopoldo Leão completam a gestão do grupo.