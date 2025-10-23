FLICA transforma Cachoeira na capital da literatura até domingo

Resultado de um trabalho coletivo de um ano, a 13° edição da Feira Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) começou oficialmente, nesta quinta-feira (23), no município do Recôncavo Baiano, atraindo um grande público de diversas cidades da região e de todo o estado. Com o tema “Ler é Massa”, a FLICA reunirá escritores, novos autores, artistas, músicos e autoridades políticas em diversos espaços espalhados por toda cidade, que vai respirar cultura e se transformar na capital da literatura até domingo (26), quando será encerrada.

Os desafios de um evento feito a muitas mãos, o esforço coletivo e o empenho de toda equipe para promover uma iniciativa tão importante para a Bahia são orgulho para todos os envolvidos na realização da FLICA, disse a coordenadora geral do evento, Verônica Nonato. “Estamos fazendo uma festa linda, a abertura não teve uma cadeira sequer vazia e ter esse resultado nos dá forças para a 14ª edição”, afirmou. Sobre a expectativa para os próximos dias, o entusiasmo toma conta da equipe. “Só pelo que está sinalizando a pontinha do iceberg hoje, no primeiro dia, teremos muita coisa legal para acontecer e, não tenho a menor dúvida, a FLICA já mostrou que vai ser e já é massa”.

A embaixadora da FLICA 2025, Vanessa Dantas, que nos anos anteriores desempenhou a coordenação geral do evento, lembrou que durante esses quatro dias, o público vai passear por diversas temáticas que, com certeza, vão contribuir para o enriquecimento de todos enquanto seres humanos, para que possamos construir um mundo melhor. “A leitura nos permite viver e viajar por diversos mundos sem sair do lugar. E é isso que, com certeza, vai acontecer aqui com a presença de diversos autores e nomes importantes da literatura brasileira e internacional. Agradeço aos nossos curadores, que capricharam na programação desta 13ª edição da Flica, e também à Prefeitura de Cachoeira e ao município de São Félix, pelo apoio essencial para a realização deste evento. Nosso agradecimento se estende ainda ao Governo do Estado da Bahia, na pessoa do governador Jerônimo Rodrigues, pelo investimento que permite que a Flica e mais de 80 eventos literários descendentes dela aconteçam em todo o estado”.

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, agradeceu às autoridades presentes, aos jovens, crianças, adultos e todos os apaixonados pela literatura e pela cultura e destacou o imenso prazer e sentimento de orgulho em sediar a Feira. “Um evento que já se consolidou como um dos maiores encontros literários do país, atraindo talentos, leitores e curiosos de todos os cantos do Brasil e do mundo. Cachoeira se reinventa, acolhendo os olhares empolgados dos leitores infantis, juvenis e adultos, que juntos vão celebrar e redescobrir a magia dos livros. Em 2025, reafirmamos nosso compromisso com um evento que é muito mais que uma festa. É uma poderosa ferramenta de democratização do acesso ao livro e ao conhecimento”.

Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, celebrou a chegada da FLICA à sua 13ª edição. Em seu discurso para o grande público que lotou a solenidade de abertura, Bruno falou sobre o quanto é importante investir em eventos literários. “Acreditar no poder da palavra, em todas as suas possibilidades, em todas as suas formas de expressão, vale a pena. Vale a pena porque nós estamos formando novos públicos, leitores. Vale a pena porque nós estamos aquecendo o mercado editorial da Bahia e porque nós estamos apoiando cada vez mais os escritores e escritoras. Vale muito a pena porque nós estamos vendo a economia da cidade se desenvolver de uma forma muito rica e muito especial durante esses dias”.

Para a gerente de comunicação Regional Norte Nordeste da Petrobras, Ana Cláudia, é um prazer imenso para a empresa, uma das muitas patrocinadoras do evento, apoiar o maior evento literário, a maior feira literária do Norte e Nordeste. “A mais grandiosa e potente expressão e contribuição da Bahia para o cenário cultural brasileiro. E ainda mais uma Feira que acontece no Recôncavo, grande símbolo da nossa cultura e que também é berço de nascimento da nossa Petrobras”, disse a gerente, ao acrescentar: “Esperamos que venham mais anos e anos de contribuição a iniciativas como esta”.

