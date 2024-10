Flicaré 2024 destaca cacau e chocolate na literatura sulbaiana

Será realizada de 24 a 26 de outubro, a 2ª Edição da Festa Literária de Itacaré, que acontece na Praça São Miguel. Este ano, a Flicaré tem como tema “Do cacau ao chocolate: histórias, leituras e oralituras de Itacaré”.

O homenageado da edição é um morador da cidade: Roberto Setúbal, definido pelos organizadores como “um proeminente guardião da memória de Itacaré”. A programação inclui mesas, contações de histórias, lançamentos coletivos e divulgação de autores e obras regionais, apresentações culturais, oficinas, exposição de obras de arte, apresentação musical de artistas locais e regionais, concurso literário entre outras atividades.

A Flicaré, promovida pela Prefeitura de Itacaré através da Secretaria Municipal de Educação, com o apoio do Governo da Bahia, e que tem como curador Rafael Gama, também terá um espaço para o público infanto-juvenil, com a realização da Flicarezinha 2024.

Cenário da novela ´Cacau`, exibida pela TVI Portugal e já comercializada para cerca de quinze países europeus, Itacaré é hoje um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo e agora entra no circuito das festas literárias, que além de incentivarem a leitura, movimentam toda a economia da cidade.

PROGRAMAÇÃO

Cortejo literário – 18h

Praça da Mangueira /Pituba/Praça dos Cachorros/ Orla

– Grupos e Coletivos da Cultura Regional.

Mesa Institucional – 19h

Exibição do vídeo institucional

Composição: Autoridades; Curadoria; Homenageados e Parceiros da Edição.

Apresentação da Programação

Mesa de abertura 20h

Tema: “Do cacau ao chocolate: histórias, leituras e oralituras de Itacaré”

Debatedores: Cyro de Mattos, Ieda Pessoa, e Valdinéa Sacramento

Mediação: Rosivaldo Sá

Show Musical 21h – Cabeça Isidoro e os Panfletários

2º Dia: Sexta-feira 25/10/2024

Apresentação Cultural – 08h

Balé Dançart

Mesa 1 – 09h

Tema: Literatura, Mídias Digitais e Identidades

Local: Praça São Miguel

Debatedores: Renata de Melo Gomes; Adroaldo Almeida e Gabriele Freitas

Mediação: Rafael Gama

Mesa 2 – 10h

Tema: Egressos do Cativeiro do Cacau

Local: Palco do CEAL

Debatedores: Ronaldo Lima; Flávio Gonçalves e Alex Pantera

Mediação: Valdinéa Sacramento

Mesa 3 – 10h

Roda de Conversa com escritores de Itacaré

Local: Igreja de São Miguel

Debatedores: Fernando Oliveira, Rosivaldo Sá, Marcos Luedy, Julião Caramuru

Mediação: Cléber Soares

Cozinha Show – 11h

Integração Cultural – 13h

Apresentação de Escolas e Grupos Culturais Locais

Local: Praça São Miguel

Mesa 4 – 14h

Tema: Cultura, memória e imaginário na obra de Jorge Amado

Local: Praça São Miguel Mediação: Silmara Oliveira

Debatedores: Daniel Thame, Jane Voisin, Filipe Castro

Mediação: Silmara Oliveira

Mesa 5 – 16h

Tema: Poesia

Local: Praça São Miguel Mediação: Tácio Dê

Debatedores: Dilú Machado, Gustavo Felicíssimo, Marcos Luedy

Mediação: Tácio Dê

Musical – Escola Maria Benjamina 17h

Tema: Cacau: Recontando e Cantando Histórias

Cine Flicaré 19:00 –

Filme: Fronteiras

Direção: Victor Quixabeira

Produção: Verusya Correia

Show Musical 20 Horas

20h Reginaldo Natureza

21h Marcelo Ganem

3º Dia: Sábado 26/10/2024

Integração Cultural – 08h

Apresentação de Grupos Culturais Locais

Local: Praça São Miguel

Mesa de Abertura – 09h

Tema: Literatura, saúde mental e escritas terapêuticas

Local: Praça São Miguel

Debatedores: Carol Moura, Débora Catitu, Marina Cangussu, Leila Oliveira

Mediação: Carmen Camuso

Rodas de Conversa (Simultâneas) – 10h

Tema: O cacau e o imaginário regional através da literatura de cordel e do repente.

Local: Restaurante Mandacaru

Debatedores: Franklin Costa, Janete Lainha, Ulisses Prudente e Luis Felipe

Mediação: Ulisses Luedy

Tema: Oralituras do cacau: contos, causos e lendas.

Local: Praça São Miguel

Debatedores: Dona Bite, Dona Mãezinha, Miguel Bonfim, Dona Euzi, Mestre Tião

Mediação: Daianne Baraúna

Tema: Partilha de memórias e vivências femininas indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

Local: Auditório Aurelino Leal

Debatedoras: Drª Maria Alice, Lavínia Quilombola, Elenilza Brandão

Mediação: Juscely Magalhães

Tema: Quebrando cacaus e tabus: expressões e diversidade.

Local: Clube Social

Debatedoras: Tallýz Mann; Rafael Batista; Aline Mimoso

Mediação: Fernando José

Integração Cultural – 13h

Apresentação de Escolas e Grupos Culturais Locais

Local: Praça São Miguel

Mesa – 14h

Tema: Os Caminhos Encantados do Rio de Contas

Local: Praça São Miguel Mediação: Rafael Barros

Debatedores: Rita Jaqueline Chiapetti e Albione Souza

Mediação: Rafael Barros

Integração Cultural – 15h

Apresentação de Escolas e Grupos Culturais Locais

Local: Praça São Miguel

Musical – Escola Maria Benjamina – 16h

Tema: Cacau: Recontando e Cantando Histórias

Lançamentos Coletivo de Livros – 16h

Sarau Das Culturas De Resistência – 17h

Apresentação Teatral – 18h

Espetáculo – Vamos para a costa?

Produção e Direção Verusya Correia

Cine Flicaré – 20h

Documentário: O Caminho dos Orixás

Direção e Produção: Betsy de Paula

Documentário: SCJ – Um Lugar Para Vestir Branco

Direção e Produção: Stella Encarnação

Documentários: Mostra de Audiovisual Comunitária

Documentário: Gastronomia Ancestral e Orixalidade

Roteiro: Makota Leidinha

Direção: Lohanna Matos

Show Musical – 21h

As Madalenas