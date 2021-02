Flisba traz colóquios e contagem para centenário da Semana de Arte Moderna

O Coletivo Flisba realiza desta sexta-feira (12) até domingo (14) o Projeto “Colóquios Tupy Or Not Tupy – 99 anos da Semana de Arte Moderna”. O objetivo das lives é refletir sobre a importância desse acontecimento que impactou além da literatura, as artes plásticas, a música e tantos outros campos da sociedade brasileira.

As transmissões vão ocorrer sempre às 20 horas pelo Instagram, no perfil do Flisba: @flisba.

No dia 12, o tema da live será sobre “Modernismo – Desvios e Preconceitos”, sob mediação da professora Luh Oliveira. O convidado é o professor Ramayana Vargens.

Para o educador, membro do coletivo Flisba e idealizador da proposta, a Semana de Arte Moderna merece reflexão, pois, “ às vésperas de completar um centenário, a Semana de Arte moderna merece uma análise que destaque não apenas sua contribuição estética renovadora. Faz-se oportuno examinar suas influências na formação dos padrões ideológicos que nortearam a política cultural no país”, sintetizou ele, sobre a importância da Semana de Arte Moderna para o Brasil.

Revivendo tradições

No dia 13, o tema será sobre “Patrimônio Cultural: as referências simbólicas das tradições populares” tendo a mediação da professora Anarleide Menezes. Ela vai receber André Reis, que é Diretor do Centro de Culturas Populares e Identitárias, órgão do Estado da Bahia. É Especialista em Gestão da Cultura e tem em seu currículo uma vasta experiência administrativa e ações.

Para a professora Anarleide, “registrar o Patrimônio Cultural Imaterial, muito mais que folclorizar as tradições populares, permite vivê-las, referenciá-las, perpetuá-las. Para isso, o FLISBA apresenta a Live Patrimônio Cultural: as referências simbólicas das tradições populares.

Ela complementa que esse será um “momento ímpar para ouvir sobre respeito à diversidade das culturas que forjam a identidade do genuíno brasileiro”.

Mulher e sarau

No dia 14, será realizada a live com o tema “As Mulheres e a Semana de Arte Moderna”, sob a mediação da professora Silmara Oliveira, presidente da Academia de Letras de Itabuna (Alita). Ela receberá a advogada, professora e artista plástica Jane Hilda Badaró e refletirão sobre a Semana de Arte Moderna, as artes plásticas, a literatura e a presença feminina na sociedade brasileira.

Ainda no dia 14, às 21 horas, o FLISBA promove o Sarau Comentado, com as mediações de Sheila Shew e Tácio Dê. A proposta da atividade é que as pessoas que desejarem possam declamar uma poesia modernista e, em seguida, comentar sobre o contexto histórico e as percepções sobre o texto poético.

Para Tácio Dê, é a possibilidade de ouvir a aprender. “O Sarau Comentado será uma experiência diferente e encantadora para revisitarmos a ebulição da Semana de Arte Moderna e seus desdobramentos”, concluiu um dos integrantes do Coletivo Flisba.

Como participar

As pessoas interessadas em participar podem solicitar no momento da live ou enviar antecipadamente uma mensagem para o direct do perfil do Flisba no Instagram.

O Coletivo Flisba é o promotor do Festival Literário Sul-Bahia e tem promovido algumas reflexões sobre a literatura, a gestão cultural, a preservação do patrimônio cultural e estimulando a leitura e o acesso dela.