Folião de Itabuna contará com ônibus-extras durante a Lavagem do Beco do Fuxico

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN) disponibilizará ônibus-extras para transportar o folião que for curtir a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico (veja a programação) neste sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, quando haverá programação especial voltada ao público infantil.

De acordo com o secretário Thales Silva, titular da SETTRAN, os ônibus vão circular normalmente até às 23h30min. Mas, a partir da meia-noite de domingo serão disponibilizados ônibus-extras de algumas linhas com saída da Praça Otávio Mangabeira, a popular Camacan.

“É importante lembrar que a nossa preocupação tem sido com todos os serviços de transporte que atenderão ao público do evento. Desta forma, já tivemos uma conversa prévia com mototaxistas e taxistas para que também reforcem o atendimento no entorno da festa”, informou.

Ele ainda frisou que fiscais de transportes e trânsito da SETTRAN farão o acompanhamento do fluxo de usuários do transporte coletivo durante toda a noite. “Se houver a necessidade de ampliar a quantidade de ônibus, vamos acionar a empresa concessionária Atlântico para atender a demanda”, disse.

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar ao público da tradicional Lavagem do Beco do Fuxico alguns serviços básicos. As equipes do SAMU-192, por exemplo, estarão a postos no sábado na Praça Adami e no domingo nas proximidades da Secretaria de Saúde, na Avenida Comendador Firmino Alves (Beira Rio).

O Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento (CERPAT) fará a distribuição de preservativos masculinos e femininos e prestará orientações de saúde ao público. O órgão vai atuar em parceria com o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS (GAPA), Grupo HUMANUS e Movimento Nacional das Cidadãs PositHIVas (MNCP).

A Divisão de Vigilância Sanitária (VISA) fará a fiscalização dos ambulantes e estabelecimentos que estiverem comercializando comidas e bebidas no circuito da festa carnavalesca mais tradicional da cidade. Por fim, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) também atuará na fiscalização das condições de trabalho.