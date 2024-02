Foliões poderão contar com assistente virtual bilíngue da Polícia Civil durante o Carnaval

Para dinamizar o atendimento da população durante o Carnaval 2024, a Polícia Civil da Bahia disponibilizará para foliões e turistas o assistente virtual Paulo César 2.0, que também será usado em atividades operacionais durante a festa momesca.

Ascom PC: Imagem ilustrativa

Através do Assistente Virtual da Polícia Civil, os foliões poderão tirar dúvidas, localizar a unidade policial mais próxima, a partir do georreferenciamento, ser auxiliado no registro de ocorrências por meio da Delegacia Virtual (Devir), além de outros serviços remotos.

Este ano, visando uma maior qualidade no atendimento aos turistas, o assistente virtual atenderá também nos idiomas inglês e espanhol. Paulo César 2.0 pode ser acessado pelo número (71) 99973-7729 via WhatsApp