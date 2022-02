Força-tarefa da Prefeitura, DPU, DPE-BA  agiliza atendimento a famílias vítimas pelas enchentes em  Itabuna 

Até quinta-feira, dia 17, centenas de famílias de Itabuna afetadas pelas chuvas e enchentes no final do mês de dezembro passado, que possuem demandas relacionadas aos benefícios assistenciais, serviços de saúde e emissão de 2ª via de documentos em geral estão tendo a assistência da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Defensoria Pública da União (DPU) e Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA).

Um dos primeiros a chegar no CRAS CEU, na Urbis IV, na manhã desta terça-feira, dia 15, foi Iago Nascimento Santos que perdeu todos os documentos nas enchentes. “Nada tenho. Estou precisando dessa ajuda para ter novamente meu RG, CPF, Carteira de Trabalho, Reservista e Título de Eleitor”, contou, animado com a oportunidade de ter a ajuda dos órgãos públicos.

Moradora do Caminho 12, número 13, dona Eunice Maria da Silva, disse que também foi em busca de ajuda para receber benefício assistencial. Ela também se queixa dos prejuízos que teve com as cheias do Rio Cachoeira que tiveram graves consequências e deixaram cerca de 3,5 mil pessoas desabrigadas na cidade.

A Força-Tarefa presta atendimento gratuito, das 9 às 12 e das 13 às 16 horas. A meta é atender os moradores das regiões mais afetadas. A defensora pública federal Isabela Luz ressalta que o objetivo é oferecer atendimento para quem teve pedido indeferido ou mesmo qualquer dificuldade para obter algum tipo de benefício.

Ela ressalta que esta é a segunda etapa de uma primeira ação realizada em janeiro passado, quando foram atendidas cerca de 200 pessoas, apenas na área de atuação da Defensoria Pública da União. “Estamos atendendo demandas relacionadas a levantamento de FGTS, Benefícios Assistenciais (BPC LOAS e Auxílio Emergencial) e Auxílio Brasil”, completa Isabela Luz.

Já a defensora pública do Estado da Bahia, Laís Oliveira, lembra que esta Força-Tarefa garante agilidade realizando em apenas um único dia triagem e atendimento. “Unimos esforços com a DPU e Prefeitura para garantir atendimento fora da pauta.

No caso da DPE-BA os atendimentos são relacionados à emissão de 2ª via de documentos extraviados, demandas de saúde e auxílios assistenciais”, encerra. Amanhã, dia 16, o atendimento será no CAIC, Bairro Jardim Primavera, enquanto na quinta-feira, dia 17, na Vila de Itamaracá.