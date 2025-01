Forças de segurança da Bahia realizaram apreensão recorde de 86 fuzis em 2024

O combate ao crime organizado na Bahia resultou, em 2024, na apreensão de 6.298 armas – 86 delas fuzis – e na localização de 94 lideranças de facções em todo estado. Além das lideranças, as forças policiais realizaram 19.172 prisões e apreenderam 10 toneladas de drogas. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (7), durante coletiva de imprensa, no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A delegada-geral Heloísa Brito, da Polícia Civil da Bahia, enfatizou que a Bahia tem reforçado a integração com forças de segurança de outros estados e o uso de tecnologias para chegar a resultados maiores. “Trabalhamos em rede, com forças de segurança de outros estados, trocando informações, compartilhando mandados de prisão. E isso tem propiciado essas prisões, como a que aconteceu essa semana de outro indivíduo, que estava no nosso Baralho do Crime, e foi preso em Pernambuco”, repassou Brito.

Entre as tecnologias utilizadas, o Sistema de Reconhecimento Facial foi responsável por 1.132 prisões na Bahia. Desde a sua implantação pela Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram 2.398 pessoas localizadas. A ferramenta também tem sido empregada em grandes eventos, como a Lavagem do Bonfim, a Festa de Iemanjá, os Carnavais da capital e do interior, o São João, a Micareta de Feira de Santana e as eleições municipais.

Secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner o emprego dos três I’s – integração, inteligência e investimento – , foi fundamental para a redução dos números. “A gente investiu em tecnologia, mas a tecnologia também foi aplicada com compromisso por nossas forças policiais. Ano passado, em 2004, 1.132 pessoas foram presas com o reconhecimento facial. Em 2025, já estamos com 54 pessoas presas em menos de seis dias. Todas sem um disparo sequer de arma de fogo”, pontuou o titular da pasta.

Em 2024, o Governo do Estado também investiu, através da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na inauguração ou modernização de 72 novas Unidades Conjugadas da Polícia Civil e Militar, mais 2.500 viaturas, armamentos, coletes balísticos e outros equipamentos de segurança. Além de operações como a Força Total, Unum Corpus, Ficco, Posto Legal e Cira, que foram responsáveis por parte das 19.172 prisões realizadas na Bahia – 1.132 delas com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial.

Texto: Milena Fahel/GOVBA