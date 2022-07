Forças de segurança de Itabuna vão restringir venda de bebidas em garrafas no Ita Pedro

Representantes das forças de segurança pública participaram de um encontro de avaliação e alinhamento na manhã desta sexta-feira, dia 1º, depois do sucesso da primeira noite do Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos, na Arena Zé Cachoeira, na Avenida Princesa Isabel, no Banco Raso, em Itabuna, que atraiu multidão superior a 40 mil pessoas. Mesmo com o clima de alegria, tranquilidade e sem ocorrências, algumas medidas serão adotadas.

Os representantes do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Polícia Civil da Bahia, Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP) e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) se reuniram no 15º Batalhão de Polícia Militar, quando reforçaram o clima de paz e segurança na quinta-feira, mas decidiram que será proibido no circuito a utilização de coolers (caixas térmicas), a venda de bebidas em garrafas e utilização de copos de vidro.

Além disso, haverá o reforço do policiamento ostensivo, inclusive com a utilização de drones para que a tranquilidade seja mantida até o domingo, último dia do Ita Pedro – Melhor são Pedro de Todos os Tempos. A FICC também decidiu ampliar os pontos de banheiros químicos no circuito da festa.

“Estamos trabalhando firmemente para que a festa continue nesse clima maravilhoso de alegria, como é desejo do prefeito Augusto Castro, do presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Aldo Rebouças e dos titulares das forças de segurança”, comentou o titular da SESOP, Humberto Mattos.

Nesta segunda noite, a partir das 19h30min, oito atrações se apresentarão nos dois palcos da Arena Cachoeira Eber Lima e Miguel, Cristal Som, Kaio Oliveira, Neto LX, Batista Lima, Solange Almeida e Tarcisio do Acordeon. “Estamos muito felizes com o sucesso da festa. A população e os turistas vieram brincar e se divertir num clima genuinamente junino”, afirmou o presidente da FICC, Aldo Rebouças.