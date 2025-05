Forças de segurança do Estado articulam novas ações contra suspeitos de atentado em Eunápolis

Novas ações de combate ao crime organizado em resposta ao ataque, que deixou ferido o motorista do diretor do Presídio de Eunápolis, foram debatidas na tarde desta quarta-feira (21). A reunião para articulação de um plano de ação contou com a presença de gestores e técnicos das secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), além das polícias Militar e Civil.

O suspeito de efetuar os disparos e uma comparsa foram alcançados durante intensificação das ações no Extremo Sul da Bahia. A dupla já estava na cidade de Itapebi, distante cerca de 50 quilômetros do local do crime. Uma pistola, carregador e munições foram apreendidos com o indivíduo, que possui passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo.

“Estamos implementando alguns procedimentos operacionais, que causaram desconforto ao crime organizado. Avançaremos no combate dentro das unidades prisionais”, declarou o secretário da SEAP, José Carlos Souto Filho.

Integração

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a criação do Gabinete Integrado, com o reforço das ações de inteligência e de repressão qualificada.

“Diante dessa ocorrência inadmissível, atuamos de forma imediata e, em menos de 24h, capturamos dois suspeitos, um deles apontado como autor dos disparos. As forças de segurança estaduais e federais estão engajadas na missão e contamos com o apoio da população, através do telefone 181 (Disque Denúncia). A ligação é gratuita e o sigilo garantido”, completou Werner.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, informou que o patrulhamento ostensivo foi ampliado na região, com apoio também no sistema prisional.

O delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, ressaltou que todos os esforços estão sendo empregados para identificação e captura de todos os envolvidos. “Não vamos recuar de forma alguma, vamos agir de forma forte e técnica, apresentando sim o melhor resultado”, finalizou.

Fonte: Ascom/SSP, com informações da repórter: Simônica Capistrano/GOVBA