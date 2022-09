Formando no Bolshoi, itabunense busca apoio para ir aos Estados Unidos

O jovem Jadeson Santos Reis tornou-se conhecido em Itabuna, quando conquistou uma vaga para estudar no Ballet Bolshoi, em Santa Catarina. Vindo do bairro Fonseca, fazia parte do então projeto Viv-ar-t e tinha nove anos. Hoje, aos 17, o garoto está concluindo o curso no sul do país e foi convidado para estudar no “Miami City Ballet School”, nos Estados Unidos. “Irei ingressar no mês de setembro, no lugar que sempre esteve em meus planos”, revela.

Abraçando a oportunidade, o bailarino itabunense conta com o apoio dos conterrâneos e de todos que acompanham a trajetória dele. Uma vaquinha virtual foi montada, como caminho para obter recursos e manter-se no país vizinho. Quem quiser colaborar pode acessar este endereço.

“Sou grato a todos que me ajudaram a chegar aqui; através dessa vakinha, venho pedir uma ajuda a vocês. Essa é uma oportunidade muito boa e quero aproveitar ao máximo. Preciso arcar com algumas despesas, que infelizmente eu e minha família não temos muitas condições. Venho aqui encarecidamente pedir a ajuda de vocês, para a realização deste sonho. Gratidão”, conclama o jovem dançarino.