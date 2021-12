Fortes chuvas e falta de energia paralisam em mais de 50 por cento abastecimento de água em Itabuna

Uma série de contratempos afetou a captação de água nas estações da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) nas últimas 24 horas e comprometeu o abastecimento de água em Itabuna. A empresa vem operando com apenas 40 por cento de sua capacidade e alguns bairros sofrerão interrupção no fornecimento de água.

No início da tarde de ontem, dia 24, técnicos da Emasa iniciaram a substituição da motobomba da estação de Rio do Braço, distrito de Ilhéus, em uma ação de manutenção preventiva. O trabalho se estendeu até as primeiras horas da madrugada de hoje, dia 25. Por volta das 3h30m, houve a interrupção de energia elétrica na rede que abastece a estação.

De acordo com João Bittencourt, gerente técnico da Emasa, ao iniciar o funcionamento do novo motor a equipe foi surpreendida com a parada no fornecimento de energia. “As rajadas de ventos e as fortes chuvas podem ter contribuído para a paralisação no fornecimento de energia”, disse.

A Coelba foi acionada e técnicos da concessionária de energia elétrica estão atuando junto com a equipe da Emasa, realizando uma varredura na rede para localizar onde ocorreu o problema.

Estação de Nova Ferradas

As chuvas também causaram empecilho na estação de captação de Nova Ferradas, na zona oeste de Itabuna. Com a cheia do Rio Cachoeira, muitas baronesas, planta aquática de nome científico Eichornia crassipes, entupiram o sistema mecânico das bombas de sucção e a captação teve que ser suspensa.

Com isso, o abastecimento de água foi interrompido em alguns bairros, a exemplo do Urbis IV, Ferradas, Nova Ferradas, Nova Esperança e São José, além dos condomínios Top Park, Jubiabá e Gabriela.

Na manhã de hoje, operários da Emasa voltaram à estação de Nova Ferradas para tentar desobstruir o entupimento das bombas, mas por questões de segurança, devido à forte correnteza e o aumento do nível do rio, o trabalho foi suspenso.