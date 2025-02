Fórum das Associações dos Marceneiros do Sul da Bahia acontece em Ilhéus

O Sebrae, a Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (Amurc), o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul da Bahia (Sindicontasul), a Associação dos Marceneiros do Sul da Bahia (AMSB) e o Sistema Fieb realizam o I Fórum das Associações dos Marceneiros do Sul da Bahia. O evento é voltado para o desenvolvimento e fortalecimento do setor de marcenaria na região e acontece no dia 20 de fevereiro, SESI/SENAI em Ilhéus, a partir das 18h.

A iniciativa tem o apoio das prefeituras de Ilhéus, Itabuna e Buerarema, além da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI). As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link . Com o tema “Transformando desafios em oportunidades no setor de marcenaria”, o fórum busca oferecer aos participantes um espaço de aprendizado, networking e troca de experiências, abordando aspectos essenciais para o sucesso do marceneiro moderno.

Segundo a gerente do Sebrae regional, Claudiane Figueiredo, a realização do evento representa um marco para o setor: “O fórum é uma oportunidade única para os profissionais ampliarem seus conhecimentos, se conectarem com outros empreendedores e acessarem informações estratégicas que podem impulsionar seus negócios”, disse.

A programação contará com palestras sobre temas fundamentais para a evolução do setor como: O Poder das Cooperativas: Transformando Ideias em Realidade; Saúde e Segurança no Trabalho; e Planejamento Tributário para Pequenos Negócios. O evento promete ser um marco no desenvolvimento da marcenaria regional, proporcionando

conhecimento e novas oportunidades de negócios para os participantes.