Fórum denuncia manobra de destruição na Lagoa do Abaeté, em Salvador

Por Celina Santos

Moradores da região da Lagoa do Abaeté, em Itapuã, na capital baiana, vivem dias de pavor. A área, eternizada em músicas de Dorival Caymmi e Vinícius de Moraes, está sendo invadida por interesses particulares.

Vídeos gravados recentemente mostram máquinas dando outra face à área. O Diário Bahia teve acesso ao Fórum Permanente de Itapuã, através da representante Clara Domingas.

Direto de Salvador, via WhatsApp, ela tratou da situação enfrentada há anos.

“Acabamos de fazer a primeira caminhada patrimonial em defesa do Abaeté. Exploramos esse trecho aqui, que está no centro dos debates”, explicou.

Citando um movimento em curso que traria fortes impactos ambientais, ela detalhou: “o projeto que eles querem fazer aqui de urbanização está associado ao público evangélico. Algumas igrejas tomaram conta de uma duna que chamava ‘Duna do campo’ quando eu era criança, porque tinha esse pessoal do futebol na base da duna. E eles começaram, de cinco anos pra cá, a usar a duna como ‘Monte Santo’. Aí veio um vereador e criou um projeto pra mudar o nome da duna pra ‘Monte Santo Deus Proverá’ Isso a gente conseguiu derrubar. E esse projeto de lei estava associado a esse projeto de urbanização”, recordou.

Rede de apoio

Indo além, ela acrescentou: “A prefeitura, junto com a ONG Cristã Restaura Verde, que é do pastor e policial Civil Roque, gerem a Unidunas, uma gestão privada dentro de um parque público municipal dentro da APA Estadual do Abaeté”.

Fizeram um conluio

Ela explica que a “manobra” foi providenciar um laudo falso, para viabilizar o uso da área em questão pela iniciativa privada.

“Fizeram um conluio, usando um mapa falso, estão falseando como se a área inteira fosse Parque das Dunas, pra justificar uma intervenção aqui desse lado”, lamentou a ativista.

Ela disse que, tempos atrás, havia uma placa escrito “Monte Santo, com estacionamento, nome da prefeitura, Parque das Dunas e Restaura Verde. Isso a gente vinha investigando o que que é isso, está vindo alguma coisa aí. De repente, esse ano apareceu já a ordem de serviço sendo assinada, eles fracionaram o licenciamento, fizeram A, B e C do projeto de urbanização”.

Sendo assim, a fase A é no num morro na base da duna onde ocorre a obra e haverá um receptivo para o público evangélico. “Eles pretendem subir uma escadaria numa zona de proteção visual que já é a APA (Área de Preservação Ambiental e afetaria totalmente a estética, além de interromper a circulação de pessoas, a subida de ambulância, vamos perder o controle (da área). Eles pretendem fazer um mirante no topo do morro”.

Já na fase B, informa Clara, mudaram o local para a prática de futebol.

“Querem fazer quadra com grama sintética, parque, restaurantes, banheiro, tirolesa, uma urbanização que vai desmatar, vai comprometer muito o sistema todo. Inclusive, aqui tem um corpo d’água…”

A entrevistada expõe, por fim, sobre a fase C, que liga as duas anteriores. “É bem gigante a dimensão do que eles pretendem e ameaça assim de maneira múltipla a região”, arrematou, retratando o verdadeiro desespero vivenciado no entorno da “lagoa escura” tão forte no imaginário de todos nós.