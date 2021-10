Fórum reúne Mulheres Empreendedoras no Teatro Candinha Doria

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), o Grupo Mulheres do Brasil e o Conexão Empreender Itabuna promovem nesta sexta-feira (15), no Teatro Candinha Doria, o 2º Fórum de Mulheres Empreendedoras da Bahia. O evento busca trabalhar as competências pessoais e profissionais – como imagem e marca pessoal, perfis comportamentais e atitude empreendedora – e assim capacitá-las para o empreendedorismo.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site do sympla (https://www.sympla.com.br/2-forum-mulheres-empreendedoras-da-bahia__1359675O). Ainda será possível participar na modalidade virtual, pela Rede Portal, através do link <https://youtu.be/E3j1sEKmxFk>.

Na programação, das 16h30min às 21 horas, estão confirmadas a presença da diretora do shopping Bahia Outlet Center, Rosemma Maluf, que abordará o tema “Retomada e Propósito”. Em seguida, a Ceo da LPS Consultoria, Larene Pires, apresentará o método que criou para o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres: “O poder da mulher que age”.

Programação

A primeira palestra da noite será com a empresária e secretária municipal Mariana Alcântara, que vai falar sobre a importância das Mulheres no Empreendedorismo Social. Em seguida, a empreendedora e publicitária Manuela Berbert contará sobre os desafios de reestruturação de negócios no pós-pandemia. O evento ainda contará com a presença de Carol Fajardo, primeira mulher a comandar a gestão executiva da TV Santa Cruz.

O Fórum será encerrado com o painel mediado pela secretária de planejamento do município, Sônia Fontes, e contará com a participação das empresárias, Katiuscia Soares, Viviane Fernandes, Elice Hadassa e Mylenna Lima.