Foto no Facebook mostra Augusto Castro se recuperando em casa

Está estampada no rosto, a alegria do ex-deputado Augusto Castro por estar livre do covid-19, doença que levou à UTI. De casa, em Itabuna, onde prioriza o período de descanso, o político se comunicou com o público. Ele postou uma foto para mostrar que, apesar de tudo, está bem de saúde.

A exemplo de todo mundo em quarentena, Augusto Castro sempre busca alternativas para matar o tempo. Portanto, assistir aos programas preferidos de TV é uma de suas opções.

Assim, na foto que jogou hoje no Facebook Augusto Castro exibiu uma de suas preferências: o programa “Balanço Geral”, apresentado por Tom Ribeiro na Record/Cabrália.