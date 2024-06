Fox ESS planeja crescer 30% em vendas no mercado do Nordeste até 2025

A energia solar no Nordeste do Brasil tem se consolidado como uma das principais fontes de energia renovável, refletindo o crescimento do setor fotovoltaico no país. Dados da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar) mostram que os estados do Nordeste são responsáveis por 19,9% da potência instalada em energia solar, atingindo 5.769,70 MW em maio de 2024. Os três estados com maior destaque são: Bahia, representando 4,5% do mercado nacional; Ceará, com 3,2%; e Pernambuco, com 3%.

Dados recentes da Absolar apontam que o Brasil atingiu a marca de 2 milhões de residências com energia solar nos telhados, que representam mais de R$ 70,3 bilhões em investimentos acumulados desde 2012. Os telhados solares nas casas somam cerca de 13 gigawatts (GW) de potência instalada e estão espalhados em mais de 5,5 mil municípios brasileiros.

Robson Meira, Country Manager Brasil da Fox ESS, destaca que o Nordeste brasileiro é uma região privilegiada devido à alta incidência de irradiação solar durante todo o ano. A proximidade com a linha do Equador confere à região um alto potencial de geração de energia solar e pouca variação na irradiância ao longo das diferentes estações. Meira afirma que cerca de 40% das vendas da Fox ESS estão concentradas no Nordeste, e a expectativa é de um crescimento de 30% nesta região até 2025. “O mercado de energia solar na região está em ascensão, impulsionado principalmente pelo custo mais baixo das terras, o que facilita a implantação de usinas solares”, pontua Robson.

Investimento da Fox ESS – A Fox ESS – uma empresa unicórnio avaliada em US$ 1,38 bilhão na Bolsa de Valores de Hong Kong e líder no setor de armazenamento de energia – está investindo aproximadamente R$ 1 milhão na expansão de seu centro de distribuição e reparos em Cotia (SP). Segundo Robson, esta expansão visa atender à crescente demanda nacional e fortalecer a presença da empresa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Este investimento é estratégico para aproveitar o potencial de crescimento na geração distribuída de energia solar nessas regiões.

Atualmente, o Grupo Tsingshan, uma força global com um faturamento anual de US$ 55 bilhões, é um dos acionistas proeminentes da Fox ESS e líder no setor de armazenamento de energia. Dentro deste conglomerado, destaca-se a REPT BATTERO, classificada como a terceira maior fornecedora mundial de baterias de lítio em 2023, de acordo com o ranking da Infolink.

Juntas, a Fox ESS e a REPT BATTERO possuem uma capacidade de produção de 120 GWh por ano de baterias e células. Esse feito é complementado pela robusta capacidade de produção de inversores da Fox ESS, atualmente atingindo 10 GW por ano e projetada para dobrar até o final de 2024, atingindo 20 GW. Além disso, a capacidade total de fabricação planejada está estabelecida para alcançar os 60 GW anualmente, solidificando ainda mais sua posição como líder do setor.

O que distingue ainda mais a Fox ESS é sua posição única como a primeira empresa a possuir toda a cadeia produtiva para soluções de armazenamento de energia. Desde a extração de minerais até o desenvolvimento de células e baterias, bem como a produção de inversores, a Fox ESS realiza todas as etapas do processo, culminando na venda de produtos de alta qualidade e confiabilidade.

O portfólio diversificado de produtos da Fox ESS abrange uma ampla gama de soluções, incluindo inversores on grid e híbridos, baterias, EV Chargers (carregadores para veículos elétricos) e BESS (Sistemas de Armazenamento de Energia). Essa abordagem garante que a Fox ESS esteja na vanguarda da inovação e pronta para atender às crescentes demandas do mercado de energia sustentável e renovável.

Sistemas de energia solar oferecidos: A Fox ESS trabalha com dois sistemas de energia fotovoltaica: on grid e híbrido..

Sistema on grid – é o sistema conectado à rede elétrica pública e permite que a energia gerada pelos painéis solares seja usada diretamente em uma residência ou empresa, e qualquer excesso de energia produzida é enviado para a rede elétrica. Este sistema é composto por painéis solares, inversores (responsável por converter corrente contínua em corrente alternada), compatível com a rede elétrica, mais o medidor bidirecional que registra a quantidade de energia consumida da rede e a quantidade de energia excedente enviada à rede.

Como benefício, o excesso de energia gerada pode ser “vendido” para a rede, gerando créditos que podem ser usados para reduzir a conta de energia elétrica. Como desvantagens, o sistema depende da rede elétrica para seu total funcionamento. Durante as falhas ou interrupções na rede elétrica, o sistema on grid também deixa de fornecer energia, a menos que tenha um sistema de backup.

Sistema híbrido – Estes combinam características dos sistemas on grid e off grid, oferecendo uma solução mais robusta e flexível, além de armazenar energia em baterias para uso durante falhas na rede elétrica ou em horários de pico tarifário.

Os preços das baterias tendem a reduzir num futuro próximo e serão mais viáveis economicamente. “Com certeza, o consumidor terá vantagens importantes ao optar por este sistema, principalmente, devido às tarifas de energia. Por exemplo, se a energia é mais cara durante à noite, as baterias podem ser utilizadas para armazenar energia durante o dia, quando é mais barata, e usá-la durante o período de tarifa mais alta. Isso não apenas reduz os custos de eletricidade para o consumidor, mas também ajuda a maximizar o uso de energia renovável e a aliviar a carga sobre a rede elétrica durante os períodos de pico de demanda. Portanto, embora o payback inicial de um sistema híbrido possa ser maior atualmente, os benefícios adicionais em termos de conforto, segurança e economia de energia futura, juntamente à expectativa de redução dos custos das baterias, tornam os sistemas híbridos uma opção promissora”, complementa Robson. Para mais informações, visite br.fox-ess.com

TOP 10 – Ranking estadual de residências com energia solar

Posição UF Número de telhados solares em residências

1º SP 385.373

2º RS 303.180

3º MG 291.829

4º PR 176.482

5º BA 173.489

6º RJ 121.569

7º PE 113.254

8º MT 107.415

9º GO 102.676

10º MS 102.530

Fonte: ABSOLAR (abril 2024)